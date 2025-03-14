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لبنان

ملف المرفأ: اقتربت مرحلة التحقيق

Lebanon 24
14-03-2025 | 23:11
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أنهى أمس المحقق العدلي في تفجير المرفأ القاضي طارق البيطار، الدفعة الأولى من التحقيقات التي استأنفها مطلع شهر شباط المنصرم باستجواب العميد المتقاعد محمد حسن مقلد. وسيكون أمام البيطار بعد الانتهاء خلال الأسابيع المقبلة من دراسة المعلومات التي قدمها المدعى عليهم للمحكمة، أن يباشر الدفعة الثانية من التبليغات التي يرجح أن تطال رؤساء الأجهزة الأمنية السابقين، ومسؤولين كباراً، وهذه المرة من خلال تبليغهم بواسطة الضابطة العدلية وليس عبر دائرة المباشرين في بيروت.
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وكان البيطار استجوب العميد المتقاعد في الامن العام محمد حسن مقلد، بحضور وكيل الدفاع عنه وفريق الادعاء الشخصي، وفي نهاية الجلسة قرّر تركه بسند إقامة.وكان البيطار رد الدفوع الشكلية المقدمة من مقلد وقرّر إجراء التحقيق معه، على أن يعقد جلسة يوم الجمعة المقبل، مخصصة لاستماع عدد من الشهود.
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