ملف المرفأ: اقتربت مرحلة التحقيق

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أنهى أمس المحقق العدلي في تفجير المرفأ البيطار، الدفعة من التحقيقات التي استأنفها مطلع شهر شباط المنصرم باستجواب المتقاعد محمد حسن مقلد. وسيكون البيطار بعد الانتهاء خلال الأسابيع المقبلة من دراسة المعلومات التي قدمها المدعى عليهم للمحكمة، أن يباشر الدفعة الثانية من التبليغات التي يرجح أن تطال رؤساء الأمنية ، ومسؤولين كباراً، وهذه المرة من خلال تبليغهم بواسطة الضابطة العدلية وليس عبر المباشرين في بيروت.وكان البيطار استجوب المتقاعد في العام محمد حسن مقلد، بحضور الدفاع عنه وفريق الادعاء الشخصي، وفي نهاية الجلسة قرّر تركه بسند إقامة.وكان البيطار رد الدفوع الشكلية المقدمة من مقلد وقرّر إجراء التحقيق معه، على أن يعقد جلسة يوم المقبل، مخصصة لاستماع عدد من الشهود.