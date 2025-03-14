Advertisement

لبنان

أمّ المعارك البلدية في المتن الشمالي

Lebanon 24
14-03-2025 | 23:25
A-
A+
Doc-P-1333473-638776137998552902.jpg
Doc-P-1333473-638776137998552902.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
كتبت رلى ابراهيم في" الاخبار": مع اقتراب الانتخابات البلدية اليوم، هرعت الأحزاب لجسّ نبض الأرض في بلدة الجديدة – البوشرية - السدّ التي تُعتبر أكبر بلدية في قضاء المتن ومحافظة جبل لبنان والأكبر في لبنان بعد بيروت وطرابلس. فالبلدة بمثابة دجاجة تبيض ذهباً أكان من الناحية المالية لكونها عاصمة القضاء، كما هي مدخله من الجهة الشرقية وتضم مدينتين صناعيتين ومجمعاً تجارياً وآخرَ رياضياً ومكباً للنفايات يفرز ملايين الدولارات سنوياً فضلاً عن أن عدد قاطنيها يصل إلى 150 ألف نسمة. أما انتخابياً، فيصل عدد الناخبين فيها إلى 20 ألفاً غالباً ما ينتخب منهم 10 آلاف ناخب وتقدّم نموذجاً طائفياً مصغّراً عن لبنان حيث تتمثل فيها الطوائف الـ18 ولو بنسب مختلفة.
Advertisement
لكل ذلك تتصارع القوى السياسية للسيطرة على عاصمة المتن وتسلّم مفاتيحها من المر بعد نحو 30 عاماً. وفي هذا السياق، يعمل المهندس جان أبو جودة على تشكيل لائحة توافق، غير أنه لم ينجح بجذب سوى التيار الوطني الحر وميشال المر جونيور حتى الساعة.
ويسعى حالياً إلى نيل ثقة «القوات» والكتائب أو بالأحرى قسم منهما عبر الاتفاق على التمثيل في المجلس البلدي، لأن ثمة من يعتبره مقرّباً من «الشيعة»، ما يجعله بحسب معايير العهد الجديد «غير محبّب»، علماً أن أبو جودة موجود خدماتياً في البلدة منذ سنوات، وأن «القوات» تعيش نشوة «الانتصار السياسي» بدءاً بحلول مرشحها النائب ملحم رياشي أولاً بين المرشحين في الانتخابات النيابية السابقة مروراً بتدهور حال التيار الوطني الحر سياسياً، وصولاً إلى تقلّص قوة «حزب الله» وبالتالي تعتبر أن معركة السيطرة على المتن الشمالي في الجيب ولا حاجة إلى حلفاء.
ورغم أن معراب غير قادرة على حسم الاستحقاق البلدي في الجديدة بقوتها الذاتية في ظل عدم وضوح كتائبي لغاية الآن، علماً أن نجل رئيس البلدية السابق، المحامي سيزار جبارة، يطرح نفسه كمرشح على الرئاسة ...
وثمة حديث هنا عن نقاش بينه وبين القوات والكتائب لدعمه، ما سيُعدّ انقلاباً على قرارهما السابق بعزله ... أما المحامي أوغست باخوس حفيد النائب السابق أوغست باخوس فيحاول هو الآخر تركيب لائحة قوامها وجوه جديدة- قديمة، غير أنه خلافاً للمرشحين الآخرين لا يملك الخبرة والمال أي العامليْن الأساسييْن للفوز ببلدية من وزن بلدية الجديدة.
 
مواضيع ذات صلة
مصير الانتخابات البلدية قيد النقاش والتزام حكومي بانجاز الاستحقاقين البلدي والنيابي
lebanon 24
15/03/2025 11:36:00 Lebanon 24 Lebanon 24
هذا ما تريده الأحزاب من الانتخابات البلديّة
lebanon 24
15/03/2025 11:36:00 Lebanon 24 Lebanon 24
التحضيرات للانتخابات البلدية انطلقت وتوافق عوني - قواتي - قومي يحيّد بسكنتا
lebanon 24
15/03/2025 11:36:00 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير خارجية الدنمارك: لدينا اهتمام مشترك مع أميركا بشأن أمن القطب الشمالي
lebanon 24
15/03/2025 11:36:00 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
05:30 | 2025-03-15
05:17 | 2025-03-15
05:12 | 2025-03-15
05:00 | 2025-03-15
04:53 | 2025-03-15
04:52 | 2025-03-15
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24