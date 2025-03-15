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لبنان

القوات الإسرائيلية أطلقت ليلا رشقات رشاشة بإتجاه أطراف شبعا

Lebanon 24
15-03-2025 | 00:16
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قامت قوات الاحتلال الإسرائيلي ليلا بإطلاق رشقات رشاشة بإتجاه أطراف بلدة شبعا من موقع الرادار، وفق ما أفادت مندوبة "لبنان 24". 
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