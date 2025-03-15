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لبنان
في المنية.. سرق 150 مليون ليرة وفرّ إلى جهة مجهولة
Lebanon 24
15-03-2025
|
00:19
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أقدم
مجهول
على متن دراجة نارية على سرقة مبلغ 150 مليون
ليرة
لبنانية من "بيك أب" تابع لإحدى الشركات في منطقة بحنين –
المنية
، وفق ما أفادت مندوبة "لبنان 24".
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ونفّذ السارق عمليته بسرعة قبل أن يفرّ إلى جهة مجهولة، فيما باشرت
الأجهزة
الأمنية المختصة تحقيقاتها لكشف هوية الفاعل وتوقيفه.
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