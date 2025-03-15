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لبنان

في المنية.. سرق 150 مليون ليرة وفرّ إلى جهة مجهولة

Lebanon 24
15-03-2025 | 00:19
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أقدم مجهول على متن دراجة نارية على سرقة مبلغ 150 مليون ليرة لبنانية من "بيك أب" تابع لإحدى الشركات في منطقة بحنين – المنية، وفق ما أفادت مندوبة "لبنان 24". 
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ونفّذ السارق عمليته بسرعة قبل أن يفرّ إلى جهة مجهولة، فيما باشرت الأجهزة الأمنية المختصة تحقيقاتها لكشف هوية الفاعل وتوقيفه.
 
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