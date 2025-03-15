في المنية.. سرق 150 مليون ليرة وفرّ إلى جهة مجهولة

Advertisement

على متن دراجة نارية على سرقة مبلغ 150 مليون لبنانية من "بيك أب" تابع لإحدى الشركات في منطقة بحنين – ، وفق ما أفادت مندوبة "لبنان 24".ونفّذ السارق عمليته بسرعة قبل أن يفرّ إلى جهة مجهولة، فيما باشرت الأمنية المختصة تحقيقاتها لكشف هوية الفاعل وتوقيفه.