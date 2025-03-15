في القبة.. اندلاع حريق داخل مستودع تابع لسوبرماركت

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اندلع حريق داخل مستودع تابع لسوبرماركت في – ، ما أدى إلى اشتعال قسم من محتوياته، وفق ما أفادت مندوبة "لبنان 24".‎وسارع أهالي المنطقة لمحاولة إخماد النيران قبل وصول سيارتي إطفاء تابعتين لفوج إطفاء ، وعملت الفرق على السيطرة على الحريق ومنع امتداده إلى باقي المستودع.‎و رجحت المصادر أن يكون الحريق ناجم عن ماس كهربائي.