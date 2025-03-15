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لبنان

في القبة.. اندلاع حريق داخل مستودع تابع لسوبرماركت

Lebanon 24
15-03-2025 | 01:15
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اندلع حريق داخل مستودع تابع لسوبرماركت القصير في منطقة القبةشارع الجديد، ما أدى إلى اشتعال قسم من محتوياته، وفق ما أفادت مندوبة "لبنان 24". 
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‎وسارع أهالي المنطقة لمحاولة إخماد النيران قبل وصول سيارتي إطفاء تابعتين لفوج إطفاء طرابلس، وعملت الفرق على محاولة السيطرة على الحريق ومنع امتداده إلى باقي المستودع.

‎و رجحت المصادر أن يكون الحريق ناجم عن ماس كهربائي. 
 
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