توافق على تعيين حاكم "المركزي"

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لفت إقتصادي "رسمي" الى أن الإتفاق على إسم مصرف لبنان الجديد لم يكن صعبا، ولم التوافق عليه من المد والجزر، بل إن مواصفات "المرشح الأساسي" أقنعت المعنيين في ملف التعيينات وخاصةً والحساسة .المصدر أشار الى أن عددا من الإقتصاديين أبدوا رأيهم بسيرته الذاتية والعملية وحتى الإجتماعية، ولم يتطرق أحد لأي شائبة في مسيرته، مما سهل على المعنيين إسقاط المعايير المعمول بها على شخص هذا المرشح .المصدر أكد أن تعيين المصرف سوف يمر كما مرت التعيينات الأمنية بطريقة الإجماع والتضامن والدعم، لما لهذا المنصب من أهمية بارزة في عملية النهوض الاقتصادي والمالي .ووفق المعلومات فان التعيين سيحصل في جلسة الخميس، وانه حتى ذلك ستستمر عملية طرح الاسماء المرشحة، من باب "الحرتقة والحرق".