Advertisement

لبنان

توافق على تعيين حاكم "المركزي"

"خاص لبنان24"

|
Lebanon 24
15-03-2025 | 02:15
A-
A+
Doc-P-1333509-638776235361014468.jpg
Doc-P-1333509-638776235361014468.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
لفت مصدر إقتصادي "رسمي" الى أن الإتفاق على إسم حاكم مصرف لبنان الجديد لم يكن صعبا، ولم يشهد التوافق عليه الكثير من المد والجزر، بل إن مواصفات "المرشح الأساسي" أقنعت جميع المعنيين في ملف التعيينات وخاصةً الأساسية والحساسة منها .
Advertisement
المصدر أشار الى أن عددا من الإقتصاديين أبدوا رأيهم بسيرته الذاتية والعملية وحتى الإجتماعية، ولم يتطرق أحد لأي شائبة في مسيرته، مما سهل على المعنيين إسقاط المعايير المعمول بها على شخص هذا المرشح . 
المصدر أكد أن تعيين حاكم المصرف سوف يمر كما مرت التعيينات الأمنية بطريقة الإجماع والتضامن والدعم، لما لهذا المنصب من أهمية بارزة في عملية النهوض الاقتصادي والمالي .
ووفق المعلومات فان التعيين سيحصل في جلسة مجلس الوزراء الخميس، وانه حتى ذلك الوقت ستستمر عملية طرح الاسماء المرشحة، من باب "الحرتقة والحرق".
المصدر: لبنان 24
مواضيع ذات صلة
هيئة البث الإسرائيلية: الحكومة توافق على تعيين إيال زامير رئيسا جديدا لأركان الجيش الإسرائيلي
lebanon 24
15/03/2025 14:38:05 Lebanon 24 Lebanon 24
بشأن الودائع في المصارف وتعيين حاكم جديد لـ"المركزي"... إليكم ما كشفه وزير الماليّة
lebanon 24
15/03/2025 14:38:05 Lebanon 24 Lebanon 24
خطى "أبل" تتعثر في تحديثات "سيري" و"Apple Intelligence"
lebanon 24
15/03/2025 14:38:05 Lebanon 24 Lebanon 24
فانس لـ "WSJ": سنفرض عقوبات على روسيا إذا لم توافق على اتفاق مع أوكرانيا
lebanon 24
15/03/2025 14:38:05 Lebanon 24 Lebanon 24

لبنان

خاص

رادار لبنان24

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك

"خاص لبنان24"

أيضاً في لبنان Lebanon 24
08:10 | 2025-03-15
07:57 | 2025-03-15
07:52 | 2025-03-15
07:52 | 2025-03-15
07:42 | 2025-03-15
07:11 | 2025-03-15
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24