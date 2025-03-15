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لبنان
توافق على تعيين حاكم "المركزي"
"خاص لبنان24"
|
Lebanon 24
15-03-2025
|
02:15
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مصدر
إقتصادي "رسمي" الى أن الإتفاق على إسم
حاكم
مصرف لبنان الجديد لم يكن صعبا، ولم
يشهد
التوافق عليه
الكثير
من المد والجزر، بل إن مواصفات "المرشح الأساسي" أقنعت
جميع
المعنيين في ملف التعيينات وخاصةً
الأساسية
والحساسة
منها
.
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المصدر أشار الى أن عددا من الإقتصاديين أبدوا رأيهم بسيرته الذاتية والعملية وحتى الإجتماعية، ولم يتطرق أحد لأي شائبة في مسيرته، مما سهل على المعنيين إسقاط المعايير المعمول بها على شخص هذا المرشح .
المصدر أكد أن تعيين
حاكم
المصرف سوف يمر كما مرت التعيينات الأمنية بطريقة الإجماع والتضامن والدعم، لما لهذا المنصب من أهمية بارزة في عملية النهوض الاقتصادي والمالي .
ووفق المعلومات فان التعيين سيحصل في جلسة
مجلس
الوزراء
الخميس، وانه حتى ذلك
الوقت
ستستمر عملية طرح الاسماء المرشحة، من باب "الحرتقة والحرق".
المصدر:
لبنان 24
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