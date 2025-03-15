مصرف بارز لموظفيه: الترشّح في هذه الحالة فقط

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أبدى موظفون في مصرف بارز إمتعاضهم من قرار عمم على فروعه بالبريد الإلكتروني، وجاء في مضمونه أنه يُمنع على أي موظف الترشح الى منصب مختار أو بلدية ، بل يستطيع الترشح فقط على عضوية .وعللت إدارة المصرف هذا القرار بأن رئاسة ، كما ، هي وظيفة بدوام ، وربما تلهي الموظف عن عمله المصرفي. المصدر لفت الى أن عددا كبيرا من الموظفين إعتبروا أن هذا القرار يحد من حرية الإنسان وخياراته .