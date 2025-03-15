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لبنان

مصرف بارز لموظفيه: الترشّح في هذه الحالة فقط

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
15-03-2025 | 02:30
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أبدى موظفون في مصرف بارز إمتعاضهم من قرار عمم على جميع فروعه بالبريد الإلكتروني، وجاء في مضمونه أنه يُمنع على أي موظف الترشح الى منصب مختار أو رئيس بلدية ، بل يستطيع الترشح فقط على عضوية المجلس البلدي.
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وعللت إدارة المصرف هذا القرار بأن رئاسة البلدية، كما المختار، هي وظيفة بدوام كامل، وربما تلهي الموظف عن عمله المصرفي. المصدر لفت الى أن عددا كبيرا من الموظفين إعتبروا أن هذا القرار يحد من حرية الإنسان وخياراته الوطنية.
 
المصدر: لبنان 24
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