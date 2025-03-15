رسالة إسرائيليّة ولا تعليق من "حزب الله"

لُوحِظَ أنّ "حزب الله" لم يعدّ ينعى شهداءه الذين
يقوم العدوّ الإسرائيليّ باغتيالهم، علماً أنّ إسرائيل
تُشير إلى هويّتهم مع المناصب التي يتولونها في الجناح العسكريّ للحزب.
وكان " الحزب" خلال الحرب، ينعى عناصره في بيانات، ويُشير إلى أنّهم "استشهدوا على طريق
القدس".
ويقول مرجع عسكريّ في هذا الإطار، إنّ "حزب الله" لا يُريد الإعتراف أمام
العدوّ باستشهاد شخصيّات بارزة من صفوفه، واختار عدم التعليق كي لا يؤكد الروايات الإسرائيليّة، وخصوصاً بعد وقف إطلاق النار، والتزامه بالإتّفاق.
في المقابل، لوحظ ان الطائرات الحربيّة الإسرائيليّة تقوم في الآونة الأخيرة بالتحليق بكثافة وعلى علو منخفض وبشكل دائريّ، فوق مُختلف المناطق
اللبنانيّة.
ويُشير خبير عسكريّ في هذا السياق، إلى أنّ إسرائيل
تُرسل رسالة إلى "حزب الله" مفادها أنّ طائراتها ستبقى في الأجواء اللبنانيّة، وهي تُراقب كلّ تحرّكاته، وجاهزة للتصرّف إنّ كان يعمل على إدخال أو نقل الأسلحة.
ويُضيف أنّ إسرائيل
وجّهت تحذيراً مُماثلاً للرئيس السوريّ أحمد الشرع
، مفادها أنّ طائراتها على أهبة الإستعداد إنّ لاحظت أيّ خطرٍ قادم من الأراضي السوريّة.