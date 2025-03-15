رسالة إسرائيليّة ولا تعليق من "حزب الله"

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لُوحِظَ أنّ "حزب الله" لم يعدّ ينعى شهداءه يقوم العدوّ الإسرائيليّ باغتيالهم، علماً أنّ تُشير إلى هويّتهم مع المناصب التي يتولونها في الجناح العسكريّ للحزب.وكان " الحزب" خلال الحرب، ينعى عناصره في بيانات، ويُشير إلى أنّهم "استشهدوا على القدس".ويقول مرجع عسكريّ في هذا الإطار، إنّ "حزب الله" لا يُريد الإعتراف العدوّ باستشهاد شخصيّات بارزة من صفوفه، واختار عدم التعليق كي لا يؤكد الروايات الإسرائيليّة، وخصوصاً بعد وقف إطلاق النار، والتزامه بالإتّفاق.في المقابل، لوحظ ان الطائرات الحربيّة الإسرائيليّة تقوم في الآونة الأخيرة بالتحليق بكثافة وعلى علو منخفض وبشكل دائريّ، فوق مُختلف اللبنانيّة.ويُشير خبير عسكريّ في هذا السياق، إلى أنّ تُرسل رسالة إلى "حزب الله" مفادها أنّ طائراتها ستبقى في الأجواء اللبنانيّة، وهي تُراقب كلّ تحرّكاته، وجاهزة للتصرّف إنّ كان يعمل على إدخال أو نقل الأسلحة.ويُضيف أنّ وجّهت تحذيراً مُماثلاً للرئيس السوريّ أحمد ، مفادها أنّ طائراتها على أهبة الإستعداد إنّ لاحظت أيّ خطرٍ قادم من الأراضي السوريّة.