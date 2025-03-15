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لبنان

أمر عقاري لافت في محيط الضاحية

"خاص لبنان24"

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Lebanon 24
15-03-2025 | 03:15
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لوحظ في الأوساط العقارية إقدام مواطنين على طرح شققهم الكائنة في محيط الضاحية الجنوبية لبيروت للبيع .
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وتحدث مصدر ناشط في مجال العقارات عن "هجمة" على البيع من قبل السكان هناك وتحديداً في منطقة الكوكودي والجناح، حيث الأبنية الجديدة، مشيراً إلى أن "الشقق ذات المواصفات العالية المعروضة للبيع هناك عديدة".
أضاف: "قد تكون الحرب الأخيرة هي المؤثر على هذا الأمر وساهمت باندفاع المواطنين لبيع شققهم في هذه المنطقة والإنتقال إلى أماكن أكثر آماناً".
المصدر: لبنان 24
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