أمر عقاري لافت في محيط الضاحية

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لوحظ في الأوساط إقدام على طرح شققهم الكائنة في محيط الضاحية لبيروت للبيع .وتحدث ناشط في مجال العقارات عن "هجمة" على البيع من قبل السكان هناك وتحديداً في منطقة الكوكودي والجناح، حيث الأبنية الجديدة، مشيراً إلى أن "الشقق ذات المواصفات العالية المعروضة للبيع هناك عديدة".أضاف: "قد تكون الحرب الأخيرة هي المؤثر على هذا الأمر وساهمت باندفاع المواطنين لبيع شققهم في هذه المنطقة والإنتقال إلى أماكن أكثر آماناً".