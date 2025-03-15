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لبنان

صيام رمضان والمرأة الحامل: ما يجب معرفته قبل اتخاذ القرار

ماريا رحّال - Maria Rahhal

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Lebanon 24
15-03-2025 | 03:30
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تعتبر فترة الحمل من أكثر الفترات الدقيقة في حياة المرأة، حيث تتطلب رعاية خاصة واهتمامًا بالغًا بصحتها وصحة جنينها. وفي شهر رمضان المبارك، يزداد التساؤل حول إمكانية صيام المرأة الحامل وتأثير ذلك على صحتها وصحة طفلها. ويبرز تساؤل مهم: هل يمكن للمرأة الحامل أن تصوم؟ وما هي المخاطر والفوائد المحتملة لذلك؟
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تشير العديد من الدراسات إلى أن تأثير الصيام على الحمل يختلف باختلاف الحالة الصحية للمرأة. ووفقًا لدراسة حديثة نشرت في المجلة الأميركية لأمراض النساء والتوليد، لم يتم العثور على دليل قاطع يثبت أن الصيام له تأثير سلبي كبير على وزن الجنين أو خطر الولادة المبكرة، ولكن تم الإشارة إلى زيادة مستويات الإجهاد والجفاف لدى الأمهات الحوامل.

من جهة أخرى، تحذر بعض الدراسات من مخاطر الصيام خلال الأشهر الأولى والأخيرة من الحمل. ويُنصح بعدم صيام النساء اللواتي يعانين من غثيان شديد أو قيء مستمر، حيث يمكن أن يؤدي ذلك إلى الجفاف ونقص التغذية. كما أن النساء المصابات بأمراض مزمنة مثل السكري أو ارتفاع ضغط الدم يجب عليهن استشارة الطبيب قبل اتخاذ قرار الصيام.

رأي أخصائية تغذية

تقول أخصائية التغذية د. لين فرج لـ"لبنان24" ان "القرار بشأن صيام المرأة الحامل يعتمد بشكل كبير على حالتها الصحية العامة. إذا كانت المرأة تتمتع بصحة جيدة ولا تعاني من أي مشكلات صحية، فإنها قد تكون قادرة على الصيام مع اتباع بعض الإرشادات الغذائية المهمة".

وتشير الى أنه عليها "تناول وجبة سحور غنية بالبروتينات مثل البيض والحبوب الكاملة، وشرب كميات كافية من الماء بين الإفطار والسحور لتجنب الجفاف، كما عليها تجنب الأطعمة المالحة والدسمة التي قد تؤدي إلى الشعور بالعطش، بالاضافة الى كسر الصيام تدريجيًا بتناول التمر والماء ثم تناول وجبة خفيفة قبل الوجبة الرئيسية".

وتشدد فرج أيضًا على ضرورة التوقف عن الصيام في حالة الشعور بالدوار الشديد أو القيء المستمر أو ضعف حركة الجنين.

تجربة امرأة حامل

تشارك رنا، وهي امرأة حامل في الشهر السادس، تجربتها مع صيام رمضان.
وتقول: "لقد كنت مترددة جدًا بشأن قرار الصيام بسبب المخاوف المتعلقة بصحة جنيني. لكن بعد استشارة طبيبي الذي أكد لي أنه لا يوجد خطر كبير إذا كنت أشعر بأنني بخير، قررت أن أصوم".

تضيف رنا: "أنا حريصة جدا على تناول وجبات صحية ومتوازنة خلال فترة الإفطار والسحور وشرب الكثير من الماء. وأحيانا أشعر ببعض التعب لكنني أتمكن من التكيف".

الصيام خلال رمضان يمكن أن يكون تجربة فريدة ومميزة للمرأة الحامل إذا اتبعت الإرشادات الطبية المناسبة. فـ"استمعي إلى قلبك وجسدك، وكوني دائمًا حريصة على صحتك وصحة جنينك خلال هذا الشهر الفضيل".
المصدر: خاص "لبنان 24"
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ماريا رحّال - Maria Rahhal

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