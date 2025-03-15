"تقليص دور الحكومة"…أزمةُ مخفيّة على الطريق

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من الواضح أن أزمة جدية قد تولد بين ورأسه العماد جوزاف عون وبين نواف سلام، وإن كانت بعض الخلافات لم تتظهر بعد الى العلن لأسباب عدّة أهمّها حرص الطرفين على عدم حصول تباينات ينفذ من بينها خصومهما، الا أنّ الضوابط التي تمسّكا بها قد تتفلّت في أي لحظة.ولعلّ الجمهورية جوزاف عون الذي يستحوذ على جزء كبير من الصلاحيات، بات يمارس نفوذاً جدياً داخل ومؤسساتها ويُبدي موقفاً حاسماً في من الملفات، الأمر الذي تظهّر في ملفّ التعيينات. وعلى ما يبدو فإنّ هذا الدور بات يثير حفيظة نواف سلام وفريق المستشارين المقرّب منه.ظنّت بعض القوى السياسية، وتحديداً "فريق التغييرين"، بوصول سلام الى رئاسة استطاعوا أن يُمسكوا الى حدّ كبير بمفاصل الحكم، لكن وجود عون بدأ يُفشل هذا المخطط وإن بشكل محدود، على اعتبار أنه يمارس سُلطة لا يمكن لسلام ممارستها أقلّه في المرحلة الراهنة، وهذا ما قد يؤدي الى الدخول في حلقة تباينات مع مرور ، علماً أن الدّعم الإقليمي والدولي الذي يتلقّاه عون يحدّ من حركة سلام ويقلّل من فُرص الاشتباك.لكن يبدو أن الكباش لا مفرّ منه إذا ما استمرّ خصوم والحكومة، وتحديداً "الثنائي الشيعي" و"التيار الوطني الحر"، في مسار المهادنة التي لا تخلق حساسيات ولا تُعيد توحيد أطراف السلطة ضدّهما.كذلك فإنّ المرحلة المقبلة قد تشهد تطورات واستحقاقات متعدّدة، لكنّ هدف إقصاء "الثنائي" بدأ يفشل بوضوح، خصوصاً أنه يشارك في التعيينات بشكل كامل من دون انتقاص من دوره وحضوره، وهذا يعني أن أي استحقاق مُقبل سيكون "الثنائي" جزءاً ثابتاً منه، ما من شأنه أن يُقلّص حضور وبصورة أكبر كاملة.