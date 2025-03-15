Advertisement

لبنان

"تقليص دور الحكومة"…أزمةُ مخفيّة على الطريق

ايناس كريمة Enass Karimeh

|
Lebanon 24
15-03-2025 | 11:00
A-
A+
Doc-P-1333544-638776287025511213.jpg
Doc-P-1333544-638776287025511213.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
من الواضح أن أزمة جدية قد تولد بين العهد ورأسه العماد جوزاف عون وبين رئيس الحكومة نواف سلام، وإن كانت بعض الخلافات لم تتظهر بعد الى العلن لأسباب عدّة أهمّها حرص الطرفين على عدم حصول تباينات ينفذ من بينها خصومهما، الا أنّ الضوابط التي تمسّكا بها قد تتفلّت في أي لحظة.
Advertisement

ولعلّ رئيس الجمهورية جوزاف عون الذي يستحوذ على جزء كبير من الصلاحيات، بات يمارس نفوذاً جدياً داخل الدولة ومؤسساتها ويُبدي موقفاً حاسماً في العديد من الملفات، الأمر الذي تظهّر في ملفّ التعيينات. وعلى ما يبدو فإنّ هذا الدور بات يثير حفيظة رئيس الحكومة نواف سلام وفريق المستشارين المقرّب منه.

ظنّت بعض القوى السياسية، وتحديداً "فريق التغييرين"، أنهم بوصول سلام الى رئاسة الحكومة استطاعوا أن يُمسكوا الى حدّ كبير بمفاصل الحكم، لكن وجود الرئيس عون بدأ يُفشل هذا المخطط وإن بشكل محدود، على اعتبار أنه يمارس سُلطة لا يمكن لسلام ممارستها أقلّه في المرحلة الراهنة، وهذا ما قد يؤدي الى الدخول في حلقة تباينات مع مرور الوقت، علماً أن الدّعم الإقليمي والدولي الذي يتلقّاه عون يحدّ من حركة سلام ويقلّل من فُرص الاشتباك.
لكن يبدو أن الكباش لا مفرّ منه إذا ما استمرّ خصوم العهد والحكومة، وتحديداً "الثنائي الشيعي" و"التيار الوطني الحر"، في مسار المهادنة التي لا تخلق حساسيات ولا تُعيد توحيد أطراف السلطة ضدّهما.

كذلك فإنّ المرحلة المقبلة قد تشهد تطورات واستحقاقات متعدّدة، لكنّ هدف إقصاء "الثنائي" بدأ يفشل بوضوح، خصوصاً أنه يشارك في التعيينات بشكل كامل من دون انتقاص من دوره وحضوره، وهذا يعني أن أي استحقاق مُقبل سيكون "الثنائي" جزءاً ثابتاً منه، ما من شأنه أن يُقلّص حضور رئيس الحكومة وبصورة أكبر الحكومة كاملة.
المصدر: خاص "لبنان 24"
مواضيع ذات صلة
أزمة "التيار" السياسية.. لا حلول
lebanon 24
15/03/2025 17:20:14 Lebanon 24 Lebanon 24
"حماس" تؤكد التوصل إلى حل ينهي أزمة الإفراج عن الأسرى الفلسطينيين
lebanon 24
15/03/2025 17:20:14 Lebanon 24 Lebanon 24
"حماس": التوصّل لاتفاق لحلّ أزمة الإفراج عن الأسرى الفلسطينيين
lebanon 24
15/03/2025 17:20:14 Lebanon 24 Lebanon 24
صحيفة أميركية: "حزب الله" يواجه أزمة مالية حقيقية
lebanon 24
15/03/2025 17:20:14 Lebanon 24 Lebanon 24

لبنان

خاص

مقالات لبنان24

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
11:13 | 2025-03-15 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
11:01 | 2025-03-15 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
10:55 | 2025-03-15 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
10:46 | 2025-03-15 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
10:30 | 2025-03-15 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

إشترك
Author

ايناس كريمة Enass Karimeh

@EnassKarimeh
Lebanese journalist, social media activist and communication enthusiast
أيضاً في لبنان Lebanon 24
11:13 | 2025-03-15
11:01 | 2025-03-15
10:55 | 2025-03-15
10:46 | 2025-03-15
10:30 | 2025-03-15
10:22 | 2025-03-15
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24