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لبنان

نديم الجميّل بعد لقائه جعجع: لضرورة إجراء الانتخابات البلدية في موعدها

Lebanon 24
15-03-2025 | 04:22
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التقى رئيس حزب "القوّات اللبنانية" سمير جعجع في معراب النائب نديم الجميّل، يرافقه عضو المكتب السياسي في حزب "الكتائب" جان زيلع، في حضور النائبين غسان حاصباني وجهاد بقرادوني ومنسّق بيروت في "القوّات" ايلي شربشي.
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الجميّل الذي وصف اللقاء بالمثمر، اشار الى انه "تم البحث في المواضيع المطروحة على الساحتين الوطنية والإقليمية، ولا سيما مسألة الانتخابات البلدية والاختيارية". وأكد "الإصرار على ضرورة انجاز هذا الاستحقاق في موعده المحدّد، باعتبار انه حان الوقت لإنجاز العملية الديمقراطية وتأمين المداورة في السلطة، من دون أي تأجيل".

وانطلاقا من هنا، شدد الجميّل على "وجوب العمل سويا لتشكيل أكبر تحالف ممكن في بيروت بغية تحقيق المناصفة وضمانة التمثيل الأفضل للمناطق كلها في العاصمة".
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