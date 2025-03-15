نديم الجميّل بعد لقائه جعجع: لضرورة إجراء الانتخابات البلدية في موعدها

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التقى حزب "القوّات اللبنانية" سمير جعجع في معراب نديم الجميّل، يرافقه عضو السياسي في حزب "الكتائب" جان زيلع، في حضور النائبين غسان حاصباني وجهاد بقرادوني ومنسّق بيروت في "القوّات" ايلي شربشي.الجميّل الذي وصف اللقاء بالمثمر، اشار الى انه "تم البحث في المواضيع المطروحة على الساحتين والإقليمية، ولا سيما مسألة الانتخابات والاختيارية". وأكد "الإصرار على ضرورة انجاز هذا الاستحقاق في موعده المحدّد، باعتبار انه حان لإنجاز العملية الديمقراطية وتأمين المداورة في ، من دون أي تأجيل".وانطلاقا من هنا، شدد الجميّل على "وجوب سويا لتشكيل ممكن في بيروت بغية تحقيق المناصفة وضمانة التمثيل الأفضل للمناطق كلها في العاصمة".