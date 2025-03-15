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لبنان
في طرابلس.. توقيف مطلوبين للعدالة
Lebanon 24
15-03-2025
|
04:24
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في إطار جهودها المستمرة لملاحقة المطلوبين وتعزيز الأمن أوقفت مفرزة استقصاء الشمال في
قوى الأمن الداخلي
ليل
الجمعة
ـ
السبت
شخصين مطلوبين للعدالة في
مدينة
طرابلس
، وفق ما أفادت مندوية "لبنان 24".
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فقد تمكنت دورية تابعة للمفرزة من توقيف المدعو "م.ح" في محلة شارع الجديد -
القبة
وهو مطلوب بمذكرة توقيف بجرم محاولة قتل، حيث جرى اقتياده للتحقيق.
كما أوقفت الدورية ذاتها المدعو "إ.أ" في منطقة الملولة وهو مطلوب للقضاء بجرم إلقاء قنابل في وقت سابق.
وقد تم
تسليم
الموقوفين إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهما ضمن إطار الحملة الأمنية المستمرة لضبط الأمن وملاحقة الخارجين عن
القانون
.
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