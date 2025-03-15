في طرابلس.. توقيف مطلوبين للعدالة

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في إطار جهودها المستمرة لملاحقة المطلوبين وتعزيز الأمن أوقفت مفرزة استقصاء الشمال في ليل ـ شخصين مطلوبين للعدالة في ، وفق ما أفادت مندوية "لبنان 24".فقد تمكنت دورية تابعة للمفرزة من توقيف المدعو "م.ح" في محلة شارع الجديد - وهو مطلوب بمذكرة توقيف بجرم محاولة قتل، حيث جرى اقتياده للتحقيق.كما أوقفت الدورية ذاتها المدعو "إ.أ" في منطقة الملولة وهو مطلوب للقضاء بجرم إلقاء قنابل في وقت سابق.وقد تم الموقوفين إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهما ضمن إطار الحملة الأمنية المستمرة لضبط الأمن وملاحقة الخارجين عن .