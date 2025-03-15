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لبنان

"حبيب العسكر".. تفاصيل جديدة عن قائد الجيش الجديد

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
15-03-2025 | 04:45
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يسود ارتياح شديد في أوساط المؤسسة العسكرية بعد تعيين العماد رودولف هيكل قائداً للجيش قبل يومين.
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ويعتبر هيكل من الضباط البارزين الذين أدوا خدمة طويلة في جنوب لبنان قبل الإنتقال إلى إدارة العمليات في الجيش.
 
أيضاً، كان هيكل من الضباط المحبوبين في أوساط المؤسسة في حين أنه كان معروفاً بحبه للعسكريين ومن الضاغطين جداً باتجاه تأمين حقوقهم وصونها.
 
ويقول عسكريون خدموا مع هيكل سابقاً إنه "كان من الضباط المتواضعين جداً، حيث كان يخاطب العسكريين بروح الأبوة والأخوة، كما أنه كان قريباً منهم في كل شيء".
 
ويرى العسكريون أنَّ وصول هيكل على رأس قيادة الجيش سيمثل نقلة نوعية جديدة على صعيد المؤسسة العسكرية وبالتالي تحسين أوضاعها.
المصدر: خاص "لبنان 24"
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