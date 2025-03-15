"حبيب العسكر".. تفاصيل جديدة عن قائد الجيش الجديد

يسود ارتياح في أوساط العسكرية بعد تعيين العماد رودولف هيكل قائداً للجيش قبل يومين.

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ويعتبر هيكل من الضباط البارزين أدوا في جنوب قبل الإنتقال إلى إدارة في الجيش.

أيضاً، كان هيكل من الضباط المحبوبين في أوساط أنه كان معروفاً بحبه للعسكريين ومن الضاغطين جداً باتجاه تأمين حقوقهم وصونها.

ويقول عسكريون خدموا مع هيكل سابقاً إنه "كان من الضباط المتواضعين جداً، حيث كان يخاطب العسكريين بروح الأبوة والأخوة، كما أنه كان قريباً منهم في كل شيء".

ويرى العسكريون أنَّ وصول هيكل على رأس الجيش سيمثل نقلة نوعية جديدة على العسكرية وبالتالي تحسين أوضاعها.