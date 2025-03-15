ناصر الدين بحث في تفعيل التعاون مع أطباء الإنتشار

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إستقبل وزير الصحة الدكتور ركان الدين رئيسة الطبية اللبنانية العالمية ILMA الدكتورة جورجينا نعيمة التي تزور ترافقها نجاة عون. وتم البحث في توثيق التعاون بين والأطباء المتحدرين من أصل لبناني في بلدان الإنتشار، إضافة إلى التحضير لمؤتمر تنظمه وسينعقد في شهر حزيران المقبل.كذلك إلتقى الوزير الدين التشيكي جيري دوليزيل مودعاً بعد انتهاء مهامه الدبلوماسية كسفير لبلاده لدى . وكانت مناسبة شكر وزير الصحة للسفير دوليزيل جهوده في مجال التعاون في مجال الصحة.