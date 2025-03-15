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لبنان

ناصر الدين بحث في تفعيل التعاون مع أطباء الإنتشار

Lebanon 24
15-03-2025 | 04:52
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إستقبل وزير الصحة العامة الدكتور ركان ناصر الدين رئيسة الجمعية الطبية اللبنانية العالمية ILMA الدكتورة جورجينا نعيمة التي تزور لبنان ترافقها النائب نجاة عون. وتم البحث في توثيق التعاون بين وزارة الصحة العامة والأطباء المتحدرين من أصل لبناني في بلدان الإنتشار، إضافة إلى التحضير لمؤتمر تنظمه الجمعية وسينعقد في شهر حزيران المقبل.
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كذلك إلتقى الوزير ناصر الدين السفير التشيكي جيري دوليزيل مودعاً بعد انتهاء مهامه الدبلوماسية كسفير لبلاده لدى لبنان.  وكانت مناسبة شكر فيها وزير الصحة العامة للسفير دوليزيل جهوده في مجال تعزيز التعاون في مجال الصحة.
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