25
o
بيروت
27
o
طرابلس
24
o
صور
28
o
جبيل
25
o
صيدا
25
o
جونية
28
o
النبطية
29
o
زحلة
27
o
بعلبك
8
o
بشري
26
o
بيت الدين
22
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
قاصر غادرت منزل والديها ولم تعد... هل من يعرف عنها شيئاً؟
Lebanon 24
15-03-2025
|
05:12
A-
A+
photos
0
A+
A-
صــدر عــــن المديريّـة العـامّـة لقــوى الأمــن الـدّاخلي ـ شعبة العـلاقـات العـامّـة
البــــــلاغ التّالــــــي:
تُعمّم
المديرية
العامة
لقوى الأمن الداخلي بناءً على إشارة
القضاء
المختصّ صورة القاصر المفقودة:
Advertisement
ملاك
مروان
قطيش (مواليد عام 2012، لبنانيّة)
التي غادرت منزل ذويها الكائن في محلّة المريجة – حيّ
الجامعة
– شارع
مدرسة
النهضة
، الساعة 7.00 من صباح تاريخ 14-3-2025، ولم تعُد لغاية تاريخه.
لذلك، يرجى من
الذين
شاهدوها ولديهم أيّ معلومات عنها أو عن مكانها، الاتّصال بفصيلة المريجة في
وحدة
الدرك الإقليمي على الرقم 320248 – 03 للإدلاء بما لديهم من معلومات.
مواضيع ذات صلة
وعد مفقودة.. هل من يعرف عنها شيئًا؟
Lebanon 24
وعد مفقودة.. هل من يعرف عنها شيئًا؟
15/03/2025 14:40:01
15/03/2025 14:40:01
Lebanon 24
Lebanon 24
آية خرجت من منزلها ولم تعد.. هل من يعرف عنها شيئا؟
Lebanon 24
آية خرجت من منزلها ولم تعد.. هل من يعرف عنها شيئا؟
15/03/2025 14:40:01
15/03/2025 14:40:01
Lebanon 24
Lebanon 24
رضا غادر منزله منذ أكثر من أسبوع.. هل من يعرف عنه شيئاً؟
Lebanon 24
رضا غادر منزله منذ أكثر من أسبوع.. هل من يعرف عنه شيئاً؟
15/03/2025 14:40:01
15/03/2025 14:40:01
Lebanon 24
Lebanon 24
عبير غادرت منزل ذويها ولم تَعُد لغاية تاريخه.. هل شاهدتموها؟
Lebanon 24
عبير غادرت منزل ذويها ولم تَعُد لغاية تاريخه.. هل شاهدتموها؟
15/03/2025 14:40:01
15/03/2025 14:40:01
Lebanon 24
Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً
بعد غارة برج الملوك.. هذا ما أعلنه الدفاع المدني
Lebanon 24
بعد غارة برج الملوك.. هذا ما أعلنه الدفاع المدني
08:10 | 2025-03-15
15/03/2025 08:10:03
Lebanon 24
Lebanon 24
إحتجاجاً على توقيف أحد الأشخاص... قطع طريق البداوي
Lebanon 24
إحتجاجاً على توقيف أحد الأشخاص... قطع طريق البداوي
07:57 | 2025-03-15
15/03/2025 07:57:39
Lebanon 24
Lebanon 24
طرابلس... توقيف أحد المتورطين بعد إشكال في الميناء
Lebanon 24
طرابلس... توقيف أحد المتورطين بعد إشكال في الميناء
07:52 | 2025-03-15
15/03/2025 07:52:49
Lebanon 24
Lebanon 24
سرق دراجة وأطلق النار على العناصر.. "الأمن" يوقفه وهذا ما ضُبط بحوزته
Lebanon 24
سرق دراجة وأطلق النار على العناصر.. "الأمن" يوقفه وهذا ما ضُبط بحوزته
07:52 | 2025-03-15
15/03/2025 07:52:41
Lebanon 24
Lebanon 24
بالصور.. شهيدان في إستهداف إسرائيليّ لسيارة في برج الملوك
Lebanon 24
بالصور.. شهيدان في إستهداف إسرائيليّ لسيارة في برج الملوك
07:42 | 2025-03-15
15/03/2025 07:42:12
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
آخر خبر.. هذا ما ستشهده الكهرباء قريباً
Lebanon 24
آخر خبر.. هذا ما ستشهده الكهرباء قريباً
15:15 | 2025-03-14
14/03/2025 03:15:40
Lebanon 24
Lebanon 24
يوم "البيجر".. المخابرات السوريّة أرسلت برقيّة "عاجلة وسريّة" هذا كان مضمونها
Lebanon 24
يوم "البيجر".. المخابرات السوريّة أرسلت برقيّة "عاجلة وسريّة" هذا كان مضمونها
04:30 | 2025-03-15
15/03/2025 04:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
هذا ما طلبه ترامب بشأن لبنان.. تقريرٌ إسرائيليّ يكشف
Lebanon 24
هذا ما طلبه ترامب بشأن لبنان.. تقريرٌ إسرائيليّ يكشف
15:50 | 2025-03-14
14/03/2025 03:50:53
Lebanon 24
Lebanon 24
أمر عقاري لافت في محيط الضاحية
Lebanon 24
أمر عقاري لافت في محيط الضاحية
03:15 | 2025-03-15
15/03/2025 03:15:00
Lebanon 24
Lebanon 24
"جيروزاليم بوست": كواليس جديدة عن "تفجيرات البيجر".. مفاجأة في إتصال
Lebanon 24
"جيروزاليم بوست": كواليس جديدة عن "تفجيرات البيجر".. مفاجأة في إتصال
16:46 | 2025-03-14
14/03/2025 04:46:06
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
08:10 | 2025-03-15
بعد غارة برج الملوك.. هذا ما أعلنه الدفاع المدني
07:57 | 2025-03-15
إحتجاجاً على توقيف أحد الأشخاص... قطع طريق البداوي
07:52 | 2025-03-15
طرابلس... توقيف أحد المتورطين بعد إشكال في الميناء
07:52 | 2025-03-15
سرق دراجة وأطلق النار على العناصر.. "الأمن" يوقفه وهذا ما ضُبط بحوزته
07:42 | 2025-03-15
بالصور.. شهيدان في إستهداف إسرائيليّ لسيارة في برج الملوك
07:11 | 2025-03-15
بعد أحداث سوريا.. وزير الزراعة يكشف عن تأثر الصادرات
فيديو
حذر من اغتيال ترامب: "نوستراداموس الجديد" يلفت انتباه العالم بعد تحقق توقعاته المُرعبة خلال أسبوع (فيديو)
Lebanon 24
حذر من اغتيال ترامب: "نوستراداموس الجديد" يلفت انتباه العالم بعد تحقق توقعاته المُرعبة خلال أسبوع (فيديو)
02:00 | 2025-03-15
15/03/2025 14:40:01
Lebanon 24
Lebanon 24
بث مباشر لحدث فلكي نادر.. إليكم مشاهد خسوف القمر
Lebanon 24
بث مباشر لحدث فلكي نادر.. إليكم مشاهد خسوف القمر
04:22 | 2025-03-14
15/03/2025 14:40:01
Lebanon 24
Lebanon 24
"أحب شعبها".. ترامب يشرح "لماذا لا ينبغي لكندا أن تبقى دولة" (فيديو)
Lebanon 24
"أحب شعبها".. ترامب يشرح "لماذا لا ينبغي لكندا أن تبقى دولة" (فيديو)
02:26 | 2025-03-14
15/03/2025 14:40:01
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24