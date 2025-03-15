قاصر غادرت منزل والديها ولم تعد... هل من يعرف عنها شيئاً؟

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صــدر عــــن المديريّـة العـامّـة لقــوى الأمــن الـدّاخلي ـ شعبة العـلاقـات العـامّـةالبــــــلاغ التّالــــــي:تُعمّم لقوى الأمن الداخلي بناءً على إشارة المختصّ صورة القاصر المفقودة:ملاك قطيش (مواليد عام 2012، لبنانيّة)التي غادرت منزل ذويها الكائن في محلّة المريجة – حيّ – شارع ، الساعة 7.00 من صباح تاريخ 14-3-2025، ولم تعُد لغاية تاريخه.لذلك، يرجى من شاهدوها ولديهم أيّ معلومات عنها أو عن مكانها، الاتّصال بفصيلة المريجة في الدرك الإقليمي على الرقم 320248 – 03 للإدلاء بما لديهم من معلومات.