رحلات لبنانية وحجوزات.. هكذا ستكون أجواء "عيد الفطر"

مع اقتراب موعد عيد الفطر المُبارك والذي يُصادف مطلع المُقبل، بدأت حجوزات المُسافرين تجاه تتزايد عبر مكاتب العديدة.

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لبنانيون مغتربون يتحضرون للعودة خلال الأسابيع المقبلة، فيما تبين أيضاً بعض المكاتب تستعد لحجوزات الصيف من الآن وذلك بهدفِ تحسين وتيرة القطاع بعد ركودٍ أصابه طيلة الفترة الماضية بسبب الحرب الإسرائيلية على .

تقول إحدى العاملات في مكتبٍ للسفريات لـ"لبنان24" إنَّ الحجوزات تتصاعد يومياً إلى ، موضحة أنَّ غالبية المسافرين الآتين إلى بيروت يتوافدون من ودول وأيضاً من إفريقيا.

تلفت المتحدثة إلى أنَّ الموسم الصيفي هذا العام "واعدٌ جداً" وذلك بعد الإستقرار السياسي الذي حصل خلال الشهرين الماضيين إثر انتخاب جديد للجمهورية وتشكيل حكومة جديدة، إلى أنّ الحجوزات ستبدأ بالتصاعد خلال شهري أيار وحزيران بشكل بارز مع اقتراب "ذروة الصيف".

رحلات داخلية

اللافت أيضاً أنَّ الأجواء السياحية لا تقف فقط عند المغتربين بل تمتدّ أيضاً إلى السياحة الداخلية، وتبين في الوقت الراهن أن التحضيرات للرحلات السياحية في تزامناً مع عيد الفطر تتصاعد، كما أن هناك "غروبات سياحية داخلية" باتت تتشكل من الآن.

ويقول علاء مُحسن لـ"لبنان24" إنَّه يتحضر مع أصدقاء له لتنظيم رحلات ترفيهية إلى مناطق طرابلس، بحيرة بنشعي، فاريا وغيرها من تلك المناطق، وذلك خلال فترة عيد الفطر.

ويرى مُحسن أنَّ تكاليف الرحلة ليست باهظة، موضحاً أن المواطن يرغب بهذه الرحلات لاسيما أنها تساهم في إعطائه زخماً إضافياً بعد أوقاتٍ عصيبة مرّ بها، ويضيف: "عندما قررت مع أصدقائي الذهاب لتنظيم هكذا رحلات بسيطة، كنا نشعر بخوف من عدم تلبية ندائنا، لكن إقبال الكثيرين على المشاركة كان محفزاً لنا، وبالتالي شعرنا بأن هناك تعطشاً لمثل هذه الرحلات الترفيهية والتي تجعلك تطلع على مناطق رائعة في لبنان".