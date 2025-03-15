هل لبنان بينها؟ 11 دولة يُمنع مواطنوها من دخول أميركا

قالت صحيفة "نيويورك تايمز"، الأميركية، اليوم إن إدارة الرئيس الأميركي تدرس استهداف مواطني ما يصل إلى 43 دولة كجزء من حظر السفر إلى .

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ونقلت الصحيفة عن مسؤولين أميركيين مطلعين أن حظر السفر الجديد سيكون أوسع نطاقا من القيود المفروضة خلال ولاية الأولى، مشيرة إلى أن القائمة الجديدة أعدتها ، ومن المرجح أن تطرأ عليها تغييرات.



وتشير مسودة التوصيات إلى وجود حمراء تضم 11 دولة يمنع مواطنوها تماما من دخول .

وتضم القائمة الحمراء الدول التالية:

1- أفغانستان

2- السودان

3-

4- اليمن

5- ليبيا

6-

7- الصومال

8- كوريا الشمالية

9- فنزويلا

10- كوبا

11- بوتان



أما القائمة البرتقالية فتضم 10 دول يقيد السفر إليها دون منعه، وتشمل:

1-

2- بيلاروسيا

3- جنوب السودان

4- سيراليون

5- إريتريا

6- هاييتي

7- لاوس

8- ميانمار

9- باكستان

10- تركمانستان.

وأصدر الرئيس الأميركي في 20 كانون الثاني الماضي أمرا تنفيذيا يقضي بتشديد الفحص الأمني على أي أجنبي يسعى إلى دخول ، لرصد أي تهديدات للأمن القومي.



وسبق أن فرض في مستهل ولايته الأولى حظرا على المسافرين من 7 دول (سوريا والعراق وليبيا والصومال والسودان واليمن وإيران) بحجة حماية الأميركيين من الإرهاب، وهي السياسة التي أثارت تنديداً في الداخل والخارج، وخضعت للكثير من الأخذ والرد، قبل أن تؤيدها المحكمة العليا في عام 2018. (الجزيرة نت)