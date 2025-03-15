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لبنان

هل لبنان بينها؟ 11 دولة يُمنع مواطنوها من دخول أميركا

Lebanon 24
15-03-2025 | 12:00
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قالت صحيفة "نيويورك تايمز"، الأميركية، اليوم السبت إن إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب تدرس استهداف مواطني ما يصل إلى 43 دولة كجزء من حظر السفر إلى الولايات المتحدة.
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ونقلت الصحيفة عن مسؤولين أميركيين مطلعين أن حظر السفر الجديد سيكون أوسع نطاقا من القيود المفروضة خلال ولاية ترامب الأولى، مشيرة إلى أن القائمة الجديدة أعدتها وزارة الخارجية، ومن المرجح أن تطرأ عليها تغييرات.

وتشير مسودة قائمة التوصيات إلى وجود قائمة حمراء تضم 11 دولة يمنع مواطنوها تماما من دخول الولايات المتحدة.
 
وتضم القائمة الحمراء الدول التالية:
 
1- أفغانستان
 
2- السودان
 
 
4- اليمن
 
5- ليبيا
 
 
7- الصومال
 
8- كوريا الشمالية
 
9- فنزويلا
 
10- كوبا
 
11- بوتان

أما القائمة البرتقالية فتضم 10 دول يقيد السفر إليها دون منعه، وتشمل:
 
 
 
2- بيلاروسيا
 
3- جنوب السودان
 
4- سيراليون
 
5- إريتريا
 
6- هاييتي
 
7- لاوس
 
8- ميانمار
 
9- باكستان
 
10- تركمانستان.
 
وأصدر الرئيس الأميركي في 20 كانون الثاني الماضي أمرا تنفيذيا يقضي بتشديد الفحص الأمني على أي أجنبي يسعى إلى دخول الولايات المتحدة، لرصد أي تهديدات للأمن القومي.

وسبق أن فرض ترامب في مستهل ولايته الأولى حظرا على المسافرين من 7 دول (سوريا والعراق وليبيا والصومال والسودان واليمن وإيران) بحجة حماية الأميركيين من الإرهاب، وهي السياسة التي أثارت تنديداً في الداخل والخارج، وخضعت للكثير من الأخذ والرد، قبل أن تؤيدها المحكمة العليا في عام 2018. (الجزيرة نت)
 
 
 
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