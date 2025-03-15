مرقص: نعدكم العمل لتنفيذ خطاب القسم والبيان الوزاري

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أقامت رابطة أبناء بيروت إفطارها السنوي بعنوان "إفطار أهل الخير"، غروب امس في فندق فينيسيا – بيروت، في حضور سعد ممثلا بأمين عام "تيار المستقبل" أحمد ، مفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان ممثلا بالشيخ مازن ، شيخ العقل لطائفة الموحدين الدروز الشيخ سامي أبي المنى ممثلا بالشيخ محمد عبدالخالق، وزير الاعلام المحامي الدكتور بول مرقص، وزير والبلديات العميد أحمد الحجار ممثلا بمحافظ بيروت القاضي مروان عبود، سفير دولة فلسطين أشرف دبور، النواب ابراهيم منيمنة وعدنان طرابلسي وفيصل الصايغ، اشرف ريفي ممثلا بعامر اسكندراني، فؤاد مخزومي ممثلا بحسن كشلي، الوزير السابق نهاد المشنوق، النائبة السابقة رلى الطبش، أمين عام السفير هاني شميطلي، مدير عام الاحوال الشخصية في وزارة ردينة مرعي، بلدية بيروت عبدالله درويش، عضو الاسلامي الاعلى الشيخ الصاحب، الشيخ أحمد درويش الكردي، اللواء عباس ابراهيم، المركز الاسلامي علي عساف، امين سر حركة "فتح" فتحي أبو العردات ممثلا بسمير أبو عفش، المحامي صائب مطرجي، السيدة خلود وتّار وأعضاء من مجلس بلدية بيروت وعدد من الشخصيات السياسية والاقتصادية والاجتماعية.وألقى الرابطة محمد الفيل كلمة وجه فيها المعايدة بمناسبة شهر رمضان، ونوه بجهود الحضور لدعم البرامج الخيرية والإنسانية وشكر مسيرتهم بالخير والعطاء. وشدد على أن "أبناء بيروت ستبقى راياتهم خفاقة بالدفاع عن بيروت وسنبقى متمسكين بالعيش المشترك ومع عروبة لبنان" .وحيا "أهالي فلسطين الصامدين"، وتمنى أن "يكون هناك لقاء معهم بالمسجد الأقصى".ثم ألقى وزير الإعلام كلمة قال فيها: "نلتقي اليوم في هذه المناسبة المباركة، في شهر الرحمة والتسامح، حيث يجمعنا الإفطار كما يجمعنا لبنان، على مائدة واحدة، تحت سقف واحد، بقلوب تنبض بالخير والمحبة والانتماء. هذا اللقاء، في معناه العميق، ليس مجرد مناسبة اجتماعية، بل هو تأكيد أن لبنان، كما بيروت، لا يقوم إلا بوحدة أبنائه، ولا ينهض إلا عندما تتقدّم مصلحة الوطن على كل الحسابات الضيقة".أضاف: "بيروت، هذه العاصمة التي لقبت بأم الشرائع، حملت لبنان في قلبها. بالفعل إن شهر رمضان المبارك هو شهر التأمل والمراجعة وفرصة لنا جميعا لنعود الى الاساس الذي بني عليه لبنان، الوحدة في التنوع والتكامل بدل الصراع، فعلا لأن أبناءه يرفضون أن يكونوا أسرى للانقسامات. ورابطة أبناء بيروت بما تمثله من إرث وتاريخ، كانت دائما في طليعة من حافظوا على هذه الروح، وأكدوا أن بيروت ليست عاصمة لبنان فحسب، بل عاصمة الوحدة الوطنية، وبيت لكل اللبنانيين. فاليوم، لا يمكننا أن نبني دولة إذا استمرت عقلية المحاصصة، وإذا بقي معيار الولاء السياسي أقوى من معيار الكفاءة. لذلك، نقولها بكل وضوح: لا مكان في لبنان الجديد للمحاصصات، ولا مستقبل لهذه الدولة، إذا لم تكن أبوابها مفتوحة لكل من يملك القدرة على النهوض بها".وتابع: "المرحلة المقبلة أيها الأحبة، لن تُبنى على حسابات ضيقة، ولن تُدار وفق منطق المصالح الخاصة، بل وفق رؤية واضحة تجعل من لبنان دولة تحترم أبناءها، وتعطي كل حق حقه، مهما كان انتماؤه، ومهما كانت خلفيته. نحن اليوم أمام مسؤولية كبيرة، ليس فقط في إعادة بناء المؤسسات، ولكن في استعادة الثقة، ثقتكم وثقة العالم، في طمأنة كل مواطن بأن لبنان وطنه، وليس ملكًا لفئة أو حزب أو طائفة. وعلينا أن نعيد إلى اللبنانيين الإيمان بأن الدولة هي الحامي الوحيد، وأن القانون هو المرجعية الوحيدة، وأن العدالة هي الأساس الذي ننهض به جميعًا".وقال: "بيروت كانت النموذج وستبقى، ورابطة أبناء بيروت هي من حافظت على هذا النموذج، وحملته من جيل إلى جيل، ومسؤوليتنا اليوم أن نحمي هذه الأمانة، وأن نؤكد أن لبنان لن يكون إلا بلد الشراكة الحقيقية، بلد المؤسسات لا الزعامات، وبلد الكفاءة لا المحسوبيات. وهذا ما سنسعى اليه في العهد الجديد، وكحكومة وكوزراء نعدكم بذلك، بكل ما توفر لدينا من وقت وطاقة وجهد، نحن نعد أن نبذل أقصى ما لدينا، وقتاً وجهداً وسعياً لتنفيذ خطاب القسم والبيان الوزاري".وختم: "في هذا الشهر الفضيل، ندعو الله أن يحفظ بيروت وأهلها، وأن يمنّ على لبنان بالاستقرار والازدهار، ليبقى وطن الرسالة، قوته بالعيش المشترك وبوحدة أبنائه، ومناعته بعدالته ومساواته. وفي الختام، أتمنى لرئيس وأعضاء الهيئة الادارية لرابطة أبناء بيروت كل التقدم والنجاح في المهمة الموكلة اليهم".ثم كانت كلمة أمين عام "تيار المستقبل" قال فيها: "رمضان كريم، وكريم جدا باجتماع وجوه طيبة من العاصمة بيروت، نجتمع على الخير والمحبة والوحدة، هذه الوجوه الطيبة كتبت مع أبناء بيروت تاريخ مقاومة العدو الاسرائيلي في 1982، مقاومة لم يكن فيها كاميرات ولا تصوير، كان فيها شهداء، وكانت أول وأول عاصمة لم تقبل أن تسلم نفسها. مع أبناء بيروت مستقبل لبنان، مع الشهيد رفيق ، رفيقكم في الاعمار ونستمر اليوم بإكمال المسيرة مع سعد رفيق الحريري".أضاف: "معكم ومع أمثالكم تبقى بيروت عاصمة كل لبنان، وتبقى بخير وتبقى شوكة بخاصرة كل من يفكر أن يقسّمها أو يضرب تنوعها، أو يغيّر هويتها الجامعة لكل اللبنانيين مسيحيين ومسلمين معكم ومع أمثالكم نستمر في صوغ وضمان المناصفة في انتخابات بلدية بيروت، مستمرين في مسيرة الاعتدال، ولبنان أولا، العروبة أولا، مستمرين في مسيرة الدفاع عن قضايا الحق، وعلى رأسها قضيتنا المركزية فلسطين".وتابع: "اليوم نعيش أياما مباركة مع عهد جديد، بقيادة العماد جوزف عون، مع عودة عربية كريمة، تقودها المملكة العربية السعودية، وسيعود لبنان يقف في مواجهة كل التحديات مع النهوض الاقتصادي واصلاح وتطبيق القرارات الدولية واعادة الاعمار، وأمام كل المتغيرات لن يصح الا الصحيح، ومنها سقوط رهانات وخيارات المحور الذي تاجر بفلسطين وبلبنان وبسوريا والعراق وسقوط المجرم بشار الاسد".وختم: "المتغيرات التي حققت العدالة االإلهية لرفيق وكمال جنبلاط والمفتي الشهيد حسن خالد وكل شهداء بيروت وكل لبنان".ثم قدم الرابطة عضو مجلس امنائها طارق كلش دروعا تكريمية لكل من: الوزير السابق ناصر ياسين، الوزير السابق نهاد المشنوق، المحافظ القاضي مروان عبود، المحامي صائب مطرجي، اللواء عباس ابراهيم، أحمد وبسام برغوت.