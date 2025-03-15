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لبنان

بعد الطقس المشمس.. منخفض جوي يصل لبنان في هذا الموعد

Lebanon 24
15-03-2025 | 05:57
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لا يزال لبنان والحوض الشرقي للمتوسط تحت تأثير كتل هوائية دافئة، مصدرها شمال أفريقيا، تؤدي إلى ارتفاع  ملحوظ بدرجات الحرارة، والتي تخطت معدلاتها الموسمية بحدود ال ٨ درجات.
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ويستمر تأثيرها  حتى  الثلاثاء،  حيث تنحسر تدريجياً، ويتحوّل الطقس إلى متقلّب مع انخفاض ملموس بدرجات الحرارة.

ملاحظة : معدل درجات الحرارة لشهر اّذار بيروت بين ١٣ و ٢٢، طرابلس بين ١١ و ٢٠ وزحلة بين ٦ و ١٧ درجة.

 


الطقس المتوقع في لبنان:
السبت:  
صافٍ إلى قليل الغيوم دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة على الساحل، وارتفاعها في الداخل وعلى المرتفعات، وبقاء نسبة الرطوبة منخفضة، تنشط الرياح أحياناً جنوب البلاد.
الأحد:  
قليل الغيوم إجمالاً مع ارتفاع إضافي وطفيف بدرجات الحرارة، ورياح ناشطة احياناً جنوب البلاد، يتحول ليلاً إلى غائم جزئياً بسحب مرتفعة خلال الليل.
الإثنين:  
غائم جزئياً إلى غائم بسحب مرتفعة مع استمرار الارتفاع بدرجات الحرارة الدنيا وبقاء نسبة الرطوبة منخفضة.
الثلاثاء:  
غائم جزئياً بسحب متوسطة ومرتفعة مع بداية انخفاض ملموس بدرجات الحرارة (بحدود ال٤ درجات على الاقل). ترتفع نسبة الرطوبة مع ظهور غبار في الأجواء، ويتكون الضباب على المرتفعات مع فرص تساقط أمطار خفيفة متفرقة، خاصة في المناطق الجبلية ليلاً.
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