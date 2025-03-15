آخر مفاجأة أميركية عن لبنان.. هذا ما سيفعله ترامب!

أبلغت الأميركية السلطات اللبنانية بمواقف من الممكن اعتبارها "متشدّدة" حول الأوضاع في الجنوب وأداء الأمنيّ.

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ونقل موقع "الحدث نت" عن مصادر مطلعة على النقاشات الأميركية اللبنانية والتي جرت خلال الأسابيع القليلة الماضية قولها إن المسؤولين في وفي أبلغوا اللبنانية أنَّ "الرئيس الأميركي يريد خلال وقت قصير جداً أن يرى نتائج".

كذلك، أضاف المسؤولون أنّه "لا وقت لإضاعته ويجب أن تصل الامور بين وإسرائيل الى إنجازات يمكن الإعلان عنها في مهلة أسابيع".



تهديد بعمليات عسكرية

ووفقاً لتقرير "الحدث"، فإن الأخطر في كل هذه الرسائل التي تولّى ايصالها عدة مسؤولين أميركيين الى في بيروت، بحسب شخصيات اطّلعت عليها إيصال تهديد واضح بأن "ترامب سيسمح بتحركات إسرائيلية عسكرية واسعة في إن لم تصل الأمور الى النتائج المطلوبة".

وأشار التقرير إلى أنّ الأمر المذكور "يضع اللبنانية الجديدة أمام تحدّيات حقيقية خصوصاً لجهة الإطار الزمني، لاسيما أنه تمّ انتخاب للجمهورية وتشكيل حكومة حديثاً، وبالتالي فإن الحكم الجديد يحتاج وقتاً لإعادة ترتيب وضع الأجهزة الأمنية والعسكرية، وبسط سلطة الدولة على الأراضي اللبنانية وتجنيد عناصر جديدة لضمّها الى الجيش اللبناني".

في المقابل، كشف تقرير لصحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية أنَّ طلب ألا تتجدد الحرب في ، وقال: "تجدر الإشارة إلى أنَّ صهر وهو رجل أعمال لبناني ثري، يريدُ قبل كل شيء إنقاذ من الأزمة العميقة التي يعيشها منذ سنوات، في حين أنهُ على استعداد للتحدث مع والاستماع إلى ما تُريده".

محادثات "دبلوماسية"

وكان الاميركيون أصروا خلال الاسابيع القليلة الماضية على إيجاد صيغة جديدة لتحلّ محلّ اتفاق وقف اطلاق النار مع ، الذي مدّد حتى منتصف شهر شباط الماضي.

ومنذ أيام، أعلنت نائبة الموفد الخاص الى الشرق الأوسط مورغان اورتاغوس "أن الولايات المتحدة ستجمع وإسرائيل لمحادثات دبلوماسية مخصصة لحلّ قضايا عالقة وهي اطلاق سراح السجناء والخلافات على النقاط الحدودية عند الخط الأزرق والنقاط الخمس حيث بقي الجيش الإسرائيلي".



أما الاختلاف الأكبر في هذا الإعلان مقارنة مع ما سبقه فيقوم على أن الولايات المتحدة تنظر الى "عقد مجموعات العمل التي يقودها دبلوماسيون لحلّ القضايا"، وفق تقرير "الحدث".

المشكلة الرسمية

لكن الأطراف اللبنانيين باتوا يدركون الآن، أن إدارة تفرض عليهم تحوّلاً أساسياً في إدارة المفاوضات مع .

ومنذ المفاوضات الثنائية العام 1992، لم يحصل أن كانت المفاوضات بين البلدين على المستوى "الدبلوماسي" والدبلوماسية تعبّر عند انخراطها في التفاوض عن تمثيل رسمي للدولة أكان او .



وقد عبّر لبنانيون تحدّثوا للعربية.نت/الحدث.نت من العاصمة واشنطن، عن نوع من القلق حيال هذه الخطوة، خصوصاً انها غابت عن المسألة اللبنانية الإسرائيلية لثلاثة عقود.

كذلك، فإنّ هناك مخارج كثيرة يمكن العودة اليها مثل تشكيل وفد لبناني كما حصل في مفاوضات 17 أيار 1983 الذي ترأسه سفير سابق وكان من بين أعضائه شخصيات دبلوماسية وقضائية وعسكرية.

إلا أن اللبنانية مترددة جداً أمام هكذا طروحات، وقد اعتبرت ان الاجتماعات لا تعني "مفاوضات مباشرة بين وإسرائيل"، وتريد ابقاءها في اطار تطبيق القرار 1701 ووقف اطلاق النار الاخير بين واسرائيل.



المطالب والمساعدات الأميركية

لكن الولايات المتحدة قد تتخطّى هذه العقدة، دون التخلي عن اصرارها على رؤية نتائج ملموسة من اللبنانية، وفق ما قال تقرير "الحدث"، وأضاف: "للعلم، فإن هناك ثلاثة مطالب أميركية واضحة، ألا وهي منع أي تهريب أسلحة أو أموال عبر المرافىء والحدود الى حزب الله، وتحقيق انتشار متين للجيش اللبناني في الجنوب، والبدء في القضاء على قدرات حزب الله العسكرية على الاراضي اللبنانية خلف نهر الليطاني".



وقد تبلورت تلك المطالب في عدة بيانات رسمية صدرت عن الأميركية، وهذا ما عبّرت عنه تصريحات رسمية للخارجية الأميركية مركزة على دعم الجيش اللبناني.



وأكّد متحدث باسم أن مبلغ 95 مليون أميركي من صندوق المساعدات العسكرية الخارجية متوفّر للبنان، مشيراً إلى أنَّ "الولايات المتحدة لديها ثقة بالجيش اللبناني لكن الطريق ما زال طويلاً".



مع هذا، فقد أكد المتحدث في تصريح للعربية/الحدث أنَّ "واشنطن ستتابع دعم الجيش اللبناني فيما يعمل على زيادة قدراته"، وأضاف: "إن تعزيز قوة الجيش ومساعدته على بسط سيادة على طول منطقة جنوب الليطاني هو الحلّ الوحيد الممكن للأمن والاستقرار على طول الخط الأزرق".



كذلك، أشار إلى ضرورة أن يتعاطى الجيش مع وجود حزب الله جنوب الليطاني، وقال: "قامت باستهداف مواقع حزب الله في جنوب الليطاني ومن المهم أن يكون الجيش اللبناني قادراً ان يفعل ذلك لوحده".

وتابع: "لذلك نحن ندعم تعزيز الجيش الذي حقق تقدّماً عظيماً في ظل قيادة جوزيف عون وعليه ان يحتكر القوة داخل لبنان". (العربية)