خلال رحلة لصيد الخنازير... حادثة مؤلمة في بلدة القعقور!

Advertisement

شهدت بلدة في قضاء حادثة مؤلمة، حيث حصل اطلاق نار ادى الى مقتل احد الشبان.وفي التفاصيل، خلال قيام مجموعة من الشبان برحلة لصيد الخنازير فجر اليوم، أطلق المدعو “غ.م” النار من بندقيته عن الخطأ ما أدى إلى إصابة صديقه “غ.ج.ب” من مواليد 1962 بطلق ناري في رأسه، مما أسفر عن وفاته.وقد تم نقله إلى احد المستشفيات في المنطقة ، بينما حضرت الأمنية وبدأت باتخاذ الإجراءات اللازمة.