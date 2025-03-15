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لبنان

خلال رحلة لصيد الخنازير... حادثة مؤلمة في بلدة القعقور!

Lebanon 24
15-03-2025 | 06:33
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شهدت بلدة القعقور في قضاء المتن الشمالي حادثة مؤلمة، حيث حصل اطلاق نار ادى الى مقتل احد الشبان.
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وفي التفاصيل، خلال قيام مجموعة من الشبان برحلة لصيد الخنازير فجر اليوم، أطلق المدعو “غ.م” النار من بندقيته عن طريق الخطأ ما أدى إلى إصابة صديقه “غ.ج.ب” من مواليد 1962 بطلق ناري في رأسه، مما أسفر عن وفاته.

وقد تم نقله إلى احد المستشفيات في المنطقة ، بينما حضرت الأجهزة الأمنية وبدأت باتخاذ الإجراءات اللازمة.
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