Advertisement

لبنان

عن "الرواتب في لبنان".. إليكم أحدث تقرير!

Lebanon 24
15-03-2025 | 14:00
A-
A+
Doc-P-1333620-638776392720022979.jpg
Doc-P-1333620-638776392720022979.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
مع تشكيل الحكومة الجديدة في لبنان، برزت قضية تصحيح الأجور بوصفها أحد الملفات الملحّة، خاصة في ظل التدهور المستمر للقدرة الشرائية وارتفاع كلفة المعيشة.
Advertisement
وبينما تواجه الحكومة تحديات اقتصادية معقدة، تتزايد الضغوط لوضع سياسات عادلة تعيد التوازن بين الأجور والأسعار، وتوفر حماية اجتماعية حقيقية للعمال والموظفين، وفق ما قال تقرير جديد لموقع "العربي الجديد".

وأوضح رئيس الاتحاد الوطني لنقابات العمال والمستخدمين في لبنان كاسترو عبد الله، أن نسبة الانهيار في سعر الليرة تجاوزت 97% وفقاً للإحصاءات المتوفرة، مؤكداً أن الأزمة المالية أفرزت واقعاً صعباً على الطبقة العاملة، إذ اقتصر الدعم الحكومي على مساعدات اجتماعية لم تعوّض الخسائر الفادحة التي لحقت بالموظفين، ولفت إلى أن الاتحاد كان قد طالب منذ عام 2019 برفع الحد الأدنى للأجور إلى 800 دولار، مستثنياً الملحقات كبدل النقل والتعليم، التي اعتبرها جزءاً لا يتجزأ من الراتب.

واتهم عبد الله الحكومات السابقة بالتآمر على حقوق العمال عبر اجتزاء المبالغ المستحقة، ما أدى إلى عدم دفع الاشتراكات لصندوق الضمان الاجتماعي، الأمر الذي انعكس سلباً على الحماية الاجتماعية للموظفين، مشيراً إلى أن الأزمة المالية وما تبعها من انهيار للقطاع المصرفي ونهب أموال المودعين وتعويضات نهاية الخدمة، أجبرت أصحاب العمل والتجار والصناعيين على "دولرة" أسعارهم، بينما استمر دفع الأجور بالليرة اللبنانية، ما عمّق الأزمة الاجتماعية.

وفي سياق متصل، كشف عبد الله أن العديد من التجار استغلوا الظروف الاقتصادية الصعبة والحرب الإسرائيلية الأخيرة لزيادة أرباحهم، عبر التلاعب بالأسعار وتواريخ صلاحية المواد الغذائية، في ظل غياب أجهزة الرقابة الحكومية، ودعا إلى تفعيل أجهزة التفتيش، بالإضافة إلى عقد اجتماع فوري للجنة المؤشر من أجل تحديد الحد الأدنى للأجور بعدالة.

واعتبر عبد الله أن الحل الأمثل لمشكلة الأجور يتمثل في إقرار سلّم متحرك للأجور، وهو مطلب تاريخي للحركة النقابية، محذراً من أن المرحلة المقبلة قد تشهد تصعيداً في التحركات الشعبية للمطالبة بحقوق العمال، كما أكد أن الحد الأدنى المطلوب لضمان حياة كريمة للموظفين يجب ألّا يقل عن 1000 دولار شهرياً.


وفي ما يتعلق بإنجاز البيان الوزاري، شدد الاتحاد الوطني لنقابات العمال على ضرورة إعطاء الأولوية للإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية، معتبراً أن معالجة الأزمة تتطلب تعزيز الرعاية الاجتماعية، وخلق فرص عمل في القطاعين العام والخاص، ودعم القطاعات الإنتاجية كالزراعة والصناعة.

وأكد عبدالله أن الاتحاد يتابع جميع هذه الملفات مع الجهات المختصة، من خلال اللقاءات التشاورية مع النقابات والهيئات النسائية والشعبية، وذلك لوضع خطة تحركات للتصدي لسياسات الحكومة التي وصفها بأنها خاضعة لإملاءات صندوق النقد الدولي والبنك الدولي.

وفي هذا الواقع، يظلّ ملف الأجور في لبنان محوراً أساسياً للنقاش الاقتصادي والاجتماعي، إذ تصرّ النقابات العمالية على ضرورة إيجاد حلول عاجلة لضمان حياة كريمة للعمال، بينما تبقى الأنظار متجهة إلى مدى استجابة الحكومة لهذه المطالب في ظل الأزمات المتفاقمة. (العربي الجديد)
مواضيع ذات صلة
تقرير لـ"The Spectator": ما يحدث في سوريا جريمة وطنية
lebanon 24
15/03/2025 22:01:38 Lebanon 24 Lebanon 24
تقرير يكشف: مواقع بين لبنان وإسرائيل "غير مطروحة للتفاوض"
lebanon 24
15/03/2025 22:01:38 Lebanon 24 Lebanon 24
تقرير لـ"Responsible Statecraft" يكشف: روسيا قد تتخلى عن إيران
lebanon 24
15/03/2025 22:01:38 Lebanon 24 Lebanon 24
تصحيح الرواتب ضرورة والضغط بعد "الثقة" مباشرة.. مصرف لبنان يرفع سقف السحوبات بالدولار
lebanon 24
15/03/2025 22:01:38 Lebanon 24 Lebanon 24

لبنان

إقتصاد

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
04:14 | 2025-03-15 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:15 | 2025-03-15 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:30 | 2025-03-15 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:48 | 2025-03-15 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:24 | 2025-03-15 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
15:19 | 2025-03-15
14:24 | 2025-03-15
14:11 | 2025-03-15
13:49 | 2025-03-15
13:43 | 2025-03-15
13:07 | 2025-03-15
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24