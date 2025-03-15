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لبنان
تشكيل مجلس إدارة جديد لغرفة التجارة اللبنانية - الكندية
Lebanon 24
15-03-2025
|
06:46
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عقدت
الجمعية
العامة السنوية لغرفة التجارة والصناعة اللبنانية - الكندية اجتماعها
الاول
في لافال،
بحضور
عدد كبير من المنتسبين للغرفة.
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وقالت في بيان: "يهمنا ان نشارككم أبرز اللحظات والنتائج الصادرة عن الانتخابات التي جرت. فكان هذا الحدث فرصة لمراجعة أنشطة وإنجازات عام 2024، وعرض البيانات
المالية
، ومناقشة المبادرات المستقبلية، بالإضافة إلى تبادل الآراء حول آفاق غرفة التجارة، بالإضافة إلى أن حضور
الأعضاء
وتفاعلهم الفعّال يعكس حيوية مجتمعنا الاقتصادي الكندي-اللبناني".
أضافت: "شهدت هذه السنة اهتمامًا استثنائيًا بانتخابات المقاعد الستة الشاغرة في مجلس الإدارة، حيث تقدم 15 مرشحًا من أصحاب الكفاءات العالية، وسجلنا مشاركة قياسية في عملية التصويت. إن هذا التفاعل المتزايد يعكس مدى إشعاع غرفتنا والديناميكية الرائعة لأعضائها، مما يبعث على الفخر والاعتزاز".
وتابعت: "أُجريت العملية
الانتخابية
تحت إشراف رئيس
لجنة
الترشيحات والانتخابات يوسف بطرس، وهو أحد حكام الغرفة، بمساعدة أعضاء اللجنة نزيه شمالي، غسان دكو، وليام خربوطلي، وكريستيان رباط. وبعد تقديم القواعد
الانتخابية
، أُتيح لكل مرشح الفرصة لعرض مسيرته ورؤيته، مما عكس حماسه ورغبته في المساهمة الفعالة في مسيرة الغرفة. كما أننا فخورون هذا العام بزيادة نسبة المشاركة النسائية، وهو مؤشر مشجع على التنوع والشمول في حوكمتنا".
وأعلنت تشكيلة مجلس الإدارة الجديد: في اللجنة التنفيذية الرئيس بسام طوشان، نائب الرئيس الأول إيلي أبي غانم، نائب الرئيس الثاني أنطوان الحاج، أمين السر المحامية باتريسيا شمعون، أمين الصندوق مازن غطاس.
أعضاء مجلس الإدارة جورج بوشعيا، رانيا شحادة، روني داوود، ليلى الشامي، إلسا الخليل، أنطوان طيار.
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