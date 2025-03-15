فتح باب استقبال الطلبات لبرنامج التحكيم... وهذه الشروط المطلوبة

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1- هدف البرنامج:تزويد المشاركين بالمعرفة المتخصصة والمهارات العملية اللازمة لفهم آليات التحكيم كوسيلة بديلة لحل المنازعات من خلال استعراض الإطار القانوني للتحكيم محليًا ودوليًا.تسليط الضوء على مراحل وإجراءات العملية التحكيمية وبالتالي تمكين المشاركين من التعامل مع القضايا التحكيمية بكفاءة واحترافية.قدرات المشاركين في صياغة اتفاقيات التحكيم، وإدارة جلساته، وإعداد الدفوع القانونية والمذكرات التحكيمية، وصولًا إلى تنفيذ الأحكام التحكيمية وفق القوانين والاتفاقيات ذات الصلة.توفير فرصة مثالية للمحامين، والقضاة، ورجال الأعمال، والمستثمرين، وجميع المهتمين بفهم التحكيم كأداة فعالة لحل النزاعات التجارية والمدنية بطريقة عادلة وسريعة ومستقلة. Top of Formيحصل المشاركون في نهاية البرنامج على إفادة موقعة من مدير البحوث والدراسات الإستراتيجية ومن عميد الحقوق والعلوم السياسية والإدارية ومن أمين عام المركز اللبناني للتحكيم في غرفة التجارة والصناعة والزراعة في بيروت وجبل .2- مدة استقبال الطلبات:- يبدأ استقبال الطلبات اعتباراً من يوم الإثنين في 17 آذار 2025 ولغاية يوم الأربعاء 16 نيسان 2025 في مكتب التدريب على أعمال الوساطة والتحكيم في البحوث والدراسات الإستراتيجية - الريحانية.3- شروط الانتساب إلى البرنامج:يتمّ قبول المتدربين بقرار من الهيئة الإدارية المشتركة لمكتب الوساطة والتحكيم وفقاً لما يلي:1- حملة الإجازة الجامعية في اختصاص الحقوق أو العلوم السياسية.2- إجادة اللغة الإنكليزية.3- التزام المرشح بتقديم ملف كامل يتضمن المستندات المطلوبة كافة.4- المستندات المطلوبة:يرفق بطلب الانتساب المستندات التالية:السيرة الذاتية.الشهادات الجامعية والمعادلات بحال وجودها.إفادة رسمية بالوظيفة أو بالمهنة الحرة التي يمارسها في حال وجودها.صورتين شمسيتين مصدقتين.صورة الهوية أو ما يعادلها.5- دراسة الملفات وقبول المرشحين:- تدرس الهيئة الإدارية المشتركة لإدارة المكتب المشترك على أعمال التحكيم والوساطة الطلبات، وتعلن أسماء المرشحين المقبولين لإجراء المقابلة الشفهية وتبلغهم هاتفياً وعبر البريد الإلكتروني.- يخضع المتقدمون لمقابلة شفهية باللغة الإنكليزية تجريها الهيئة الإدارية المشتركة في البحوث والدراسات الإستراتيجية بتاريخ 22 نيسان 2025.- يبلغ المرشحون المقبولون نتيجة المقابلة الشفهية بواسطة البريد الالكتروني لكلً منهم وعبر الهاتف.- يسجّل الطلاب المقبولون في البحوث والدراسات الإستراتيجية- الريحانية وذلك اعتباراً من صدور نتيجة المقابلة الشفهية ولغاية 29 نيسان 2025.- رسوم التسجيل: 1200 دولار نقدي على أن يستفيد ضباط الجيش اللبناني والقوى الأمنية كافة والطلاب الحاليين في الحقوق والعلوم السياسية والإدارية في الجامعة اللبنانية وموظفي غرفة التجارة والصناعة والزراعة في بيروت وجبل من حسم قيمته 50% على أن تحدد الهيئة الإدارية المشتركة عدد المستفيدين من الحسم لاحقاً.6- مدة البرنامج:يستمر البرنامج لمدة ثلاثة أشهر اعتبارا من تاريخ 29 نيسان 2025 ولغاية تاريخ 29 تموز 2025 وبمعدل يومين في الأسبوع على الشكل التالي:- نهار الثلاثاء من كل أسبوع اعتباراً من الساعة 15,30 ولغاية الساعة 19,30.- نهار الخميس من كل أسبوع اعتباراً من الساعة 15,30 ولغاية الساعة 19,30.7- البرنامج مرفق ربطاً:Top of Formللاستفسار الاتصال بمركز البحوث والدراسات الإستراتيجية على الرقم 085 955 – 05 أو رباعي 7372 أو عبر البريد الإلكتروني: rssc-adroffice@army.gov.lb