طرابلس... توقيف أحد المتورطين بعد إشكال في الميناء

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أفادت مندوبة "لبنان 24" بأن دورية تابعة لتحرّي تمكنت من توقيف المدعو "ز.ب" أحد المتورطين في الإشكال الذي وقع منذ ايام في الميناء وأسفر عن مقتل فادي محرمجي وابن شقيقته جبك وعدد من الجرحى.وقد تم توقيفه لمتابعة التحقيقات وكشف ملابسات الحادث، فيما تواصل الأمنية جهودها لضبط المتورطين الآخرين.