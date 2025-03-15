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لبنان

طرابلس... توقيف أحد المتورطين بعد إشكال في الميناء

Lebanon 24
15-03-2025 | 07:52
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أفادت مندوبة "لبنان 24" بأن دورية تابعة لتحرّي طرابلس تمكنت من توقيف المدعو "ز.ب" أحد المتورطين في الإشكال الذي وقع منذ ايام في مدينة الميناء وأسفر عن مقتل فادي محرمجي وابن شقيقته عمر جبك وعدد من الجرحى.
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وقد تم توقيفه لمتابعة التحقيقات وكشف ملابسات الحادث، فيما تواصل القوى الأمنية جهودها لضبط المتورطين الآخرين.
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