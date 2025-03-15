إحتجاجاً على توقيف أحد الأشخاص... قطع طريق البداوي

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‎قطع عدد من المواطنين البداوي عند نقطة الأكومي بالاتجاهين باستخدام الشاحنات ما أدى إلى زحمة سير خانقة في المنطقة، وفق مندوبة "لبنان 24".‎وقد فتحت لاحقًا في جميع الاتجاهات بعد حضور وحدات من الجيش التي تواجدت فورًا في المكان.‎وتبين أن قطع كان احتجاجًا على توقيف أحد الأشخاص من قبل الأمنية.