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لبنان

إحتجاجاً على توقيف أحد الأشخاص... قطع طريق البداوي

Lebanon 24
15-03-2025 | 07:57
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‎قطع عدد من المواطنين طريق البداوي عند نقطة الأكومي بالاتجاهين باستخدام الشاحنات ما أدى إلى زحمة سير خانقة في المنطقة، وفق مندوبة "لبنان 24".
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‎وقد فتحت الطريق لاحقًا في جميع الاتجاهات بعد حضور وحدات من الجيش التي تواجدت فورًا في المكان.

‎وتبين أن قطع الطريق كان احتجاجًا على توقيف أحد الأشخاص من قبل الأجهزة الأمنية.
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