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لبنان

بعد غارة برج الملوك.. هذا ما أعلنه الدفاع المدني

Lebanon 24
15-03-2025 | 08:10
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أعلن الدفاع المدني في جنوب لبنان، اليوم السبت، عن استشهاد شخصين في الغارة التي استهدفت سيارة في بلدة برج الملوك.
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