الحجيري: أين نحن من مشروع كمال جنبلاط الإنساني العروبي الوطني التحرري؟

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في تصريح لمناسبة الذكرى 48 لاغتيال كمال جنبلاط: "في زمن عارٍ نعيشه، زمن الطوائف وأمراء المذاهب وانفلات العصبيات والغرائز، وحروب الاستعمار والهيمنة الأميركية والإبادة الاسرائيلية في فلسطين، وحروب التطهير العرقي والطائفي والتقسيم والتفتيت، زمن عروبة الرجعية والخيانة والاستسلام والتآمر ومحاولة فرض إقامة "دولة الكبرى"، زمن نشوة اليمين اللبناني الانعزالي بوهم انتصار العدو على ، نعود إلى الوطني الكبير كمال جنبلاط في ذكرى اغتياله، لنستلهم مبادئه وفكره التحرري الاشتراكي التقدمي المؤمن بعروبة حضارية أعطت للإنسانية وبوطنية بالغة الصفاء وبديمقراطية وعدالة اجتماعية ومساواة، ونستلهم منه روح الثورة والتحدي التي زرع بذورها فينا".وتابع: "لنُذكر ونتذكر ان هذا القائد العظيم قاد مشروعاً وطنياً تحررياً عابراً للطوائف والمذاهب والمناطق، وقاد جبهة تحرر عربية وجبهة مساندة لكفاح الشعب الفلسطيني وتحرير أرضه بالكفاح المسلح".وختم متسائلا: "أين من كمال جنبلاط الإنساني العروبي الوطني التحرري؟".