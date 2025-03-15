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لبنان

الحجيري: أين نحن من مشروع كمال جنبلاط الإنساني العروبي الوطني التحرري؟

Lebanon 24
15-03-2025 | 08:09
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 سأل رئيس حركة "النصر عمل" النائب ملحم الحجيري أين نحن من مشروع كمال جنبلاط الإنساني العروبي الوطني التحرري؟".
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وقال في تصريح لمناسبة الذكرى 48 لاغتيال الشهيد كمال جنبلاط: "في زمن عارٍ نعيشه، زمن ملوك الطوائف وأمراء المذاهب وانفلات العصبيات والغرائز، وحروب الاستعمار الغربي والهيمنة الأميركية والإبادة الاسرائيلية في فلسطين، وحروب التطهير العرقي والطائفي والتقسيم والتفتيت، زمن عروبة الرجعية والخيانة والاستسلام والتآمر ومحاولة فرض إقامة "دولة إسرائيل الكبرى"، زمن نشوة اليمين اللبناني الانعزالي بوهم انتصار العدو على المقاومة، نعود إلى الرجل الوطني العربي الكبير كمال جنبلاط في ذكرى اغتياله، لنستلهم مبادئه وفكره التحرري الاشتراكي التقدمي المؤمن بعروبة حضارية أعطت الكثير للإنسانية وبوطنية بالغة الصفاء وبديمقراطية وعدالة اجتماعية ومساواة، ونستلهم منه روح الثورة والتحدي التي زرع بذورها فينا".

 وتابع: "لنُذكر ونتذكر ان هذا القائد العظيم قاد مشروعاً وطنياً تحررياً عابراً للطوائف والمذاهب والمناطق، وقاد جبهة تحرر عربية وجبهة مساندة لكفاح الشعب الفلسطيني وتحرير أرضه بالكفاح المسلح".

وختم متسائلا: "أين نحن من مشروع كمال جنبلاط الإنساني العروبي الوطني التحرري؟".
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