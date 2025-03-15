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لبنان

في أول تعليق.. هذا ما أعلنته إسرائيل عن استهداف برج الملوك

Lebanon 24
15-03-2025 | 09:15
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أعلنت هيئة البث الإسرائيلية عن مصدر أمني، اليوم السبت، أن الهجوم في جنوب لبنان استهدف عناصر من حزب الله
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بدوره، كتب المتخدث باسم الجيش الاسرائيلي أفيخاي لأدرعي عبر منصة "إكس": "أغار الجيش الاسرائيلي على عنصر في حزب الله كان يهم في أنشطة في منطقة كفركلا بجنوب لبنان". 

واستهدف العدو الإسرائيلي قبل وقت، بواسطة طائرة مسيرة، سيارة مدنية في بلدة برج الملوك - جنوب لبنان.

وأعلن الدفاع المدني في جنوب لبنان عن استشهاد شخصين في الغارة.

وبحسب مندوبة "لبنان 24"، السيارة المستهدفة مقابل كنيسة بلدة برج الملوك، من نوع رابيد، أبيض اللون.

وعلى الأثر، توجهت سيارات الصليب الأحمر إلى مكان الاستهداف، وأفاد شهود عيان عن سماع أصوات رصاص في المحلّة.
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