في أول تعليق.. هذا ما أعلنته إسرائيل عن استهداف برج الملوك

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بدوره، كتب المتخدث باسم الجيش الاسرائيلي أفيخاي لأدرعي عبر منصة "إكس": "أغار الجيش الاسرائيلي على عنصر في كان يهم في أنشطة في منطقة كفركلا بجنوب لبنان".واستهدف العدو قبل وقت، بواسطة طائرة مسيرة، سيارة مدنية في بلدة برج - .وأعلن الدفاع المدني في عن استشهاد شخصين في الغارة.وبحسب مندوبة "لبنان 24"، السيارة المستهدفة مقابل كنيسة بلدة برج ، من نوع رابيد، أبيض اللون.وعلى الأثر، توجهت سيارات إلى مكان الاستهداف، وأفاد شهود عن سماع أصوات رصاص في المحلّة.