الشيخ عبدالله: إعادة الاعمار ضرورة وطنية

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(الوكالة الوطنية)

اعتبر مفتي صور وجبل الشيخ حسن عبدالله خلال استقباله قيادات دينية من مخيم الرشيدية وعدد من القيادات الروحية والاهلية والقيادي في حركة "أمل" عادل عون، أن "إعادة الاعمار وتسهيل عودة الناس الى قراهم من خلال تأمين ابسط مقومات الحياة ضرورة وطنية و قومية ومناشدة الشقيقة من اجل المساهمة في هذا الملف الضاغط على كافة".ودعا "للعمل من اجل الاستفادة من الاغتراب اللبناني في ملف الإعمار وهذا يحتاج الى نداء عام وتوجه مباشر من مؤسسات الدولة". واشار الى "أهمية تأمين ادنى وابسط مقومات الحياة لعودة وصمود الأهالي في القرى والعمل على تأهيل البنى التحتية".ودعا الى "التحلي بسلوكيات شهر رمضان المبارك والاستفادة من المناسبات لاننا على المستوى الوطني نحتاج الى الحوار والتفاهم والتعايش لكي نستطيع ان نقف في وجه العواصف بظل المتغيرات العالمية والإقليمية".