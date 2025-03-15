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لبنان

الشيخ عبدالله: إعادة الاعمار ضرورة وطنية

Lebanon 24
15-03-2025 | 09:36
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اعتبر مفتي صور وجبل عامل الشيخ حسن عبدالله خلال استقباله قيادات دينية من مخيم الرشيدية وعدد من القيادات الروحية والاهلية والقيادي في حركة "أمل" عادل عون، أن "إعادة الاعمار وتسهيل عودة الناس الى قراهم من خلال تأمين ابسط مقومات الحياة ضرورة وطنية و قومية ومناشدة الدول الشقيقة من اجل المساهمة في هذا الملف الضاغط على الوطن كافة".
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ودعا الحكومة "للعمل من اجل الاستفادة من الاغتراب اللبناني في ملف الإعمار وهذا الامر يحتاج الى نداء عام وتوجه مباشر من مؤسسات الدولة". واشار الى "أهمية تأمين ادنى وابسط مقومات الحياة لعودة وصمود الأهالي في القرى الجنوبية والعمل على تأهيل البنى التحتية".

ودعا الى "التحلي بسلوكيات شهر رمضان المبارك والاستفادة من المناسبات الجامعة لاننا على المستوى الوطني نحتاج الى الحوار والتفاهم والتعايش لكي نستطيع ان نقف في وجه العواصف بظل المتغيرات العالمية والإقليمية".
(الوكالة الوطنية)
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