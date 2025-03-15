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لبنان

الجيش يُداهم منازل مطلوبين.. صور تكشف ما ضُبط فيها

Lebanon 24
15-03-2025 | 09:36
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صدر عن قيادة الجيش - مديرية التوجيه البيان الآتي:
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أوقفت وحدات من الجيش عند حاجزَي شدرا والرويمة – عكار المواطنين: (خ.م.)، (ع.م.)، (ه.ج.)، (ا.ج.)، (س.ج.)، لإقدامهم على نقل ذخائر حربية.

كما دهمت وحدات أخرى تؤازر كلًّا منها دورية من مديرية المخابرات منازل مطلوبين في بلدة عين بورضاي وحي الشراونة – بعلبك، وجرد فيسان – الهرمل، وأوقفت المواطن (م.ع.) لحيازته أسلحة وذخائر حربية، وضبطت كمية منها بالإضافة إلى كمية من المخدرات.

سُلمت المضبوطات وبوشر التحقيق مع الموقوفين بإشراف القضاء المختص.








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