الجيش يُداهم منازل مطلوبين.. صور تكشف ما ضُبط فيها

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أوقفت وحدات من الجيش عند حاجزَي شدرا والرويمة – المواطنين: (خ.م.)، (ع.م.)، (ه.ج.)، (ا.ج.)، (س.ج.)، لإقدامهم على نقل ذخائر حربية.كما دهمت وحدات أخرى تؤازر كلًّا دورية من منازل مطلوبين في بلدة عين بورضاي وحي الشراونة – ، وجرد فيسان – ، وأوقفت المواطن (م.ع.) لحيازته أسلحة وذخائر حربية، وضبطت كمية بالإضافة إلى كمية من المخدرات.سُلمت المضبوطات وبوشر التحقيق مع الموقوفين بإشراف المختص.