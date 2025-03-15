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لبنان

بهية الحريري عزت بكمال جنبلاط في ذكراه الـ48

Lebanon 24
15-03-2025 | 09:44
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زارت النائبة السابقة بهية الحريري على رأس وفد كبير من "تيار المستقبل" دارة المختارة لتقديم التعازي باسم الرئيس سعد الحريري الى عائلة الشهيد كمال جنبلاط، لمناسبة الذكرى الـ48 لاستشهاده. 
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وكان في استقبال الحريري والوفد: رئيس "اللقاء الديموقراطي" النائب تيمور جنبلاط، السيدة نورا جنبلاط والسيدة داليا جنبلاط والنائبان مروان حماده وبلال عبد الله، وامين السر العام في الحزب التقدمي الاستراكي  ظافر ناصر ووكيل داخلية الحزب الاشتراكي في الشوف عمر غنام ووكيل داخلية اقليم الخروب ميلار السيد وعدد من قيادات الاشتراكي.

بعد الاستقبال واستراحة قصيرة في باحة قصر المختارة الخارجية، توجهت الحريري ووفد التيار برفقتهم الى ضريح الشهيد كمال جنبلاط ورفيقيه، حيث تم وضع الورود على الأضرحة وقراءة الفاتحة.

وقالت الحريري في ختام الزيارة: "يشرفنا ان نشارك الزعيم وليد بك جنبلاط ورئيس الحزب التقدمي الاشتراكي تيمور بك جنبلاط الذكرى الثامنة والأربعين لإغتيال الزعيم الوطني الكبير الشهيد كمال جنبلاط وان ننقل تقدير الرئيس سعد الحريري لصداقة المختارة الصادقة مع الرئيس رفيق الحريري في حياته وبعد اغتياله". (الوكالة الوطنية)
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