بهية الحريري عزت بكمال جنبلاط في ذكراه الـ48

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زارت النائبة السابقة بهية على رأس وفد كبير من "تيار المستقبل" دارة المختارة لتقديم التعازي باسم الى عائلة الشهيد كمال جنبلاط، لمناسبة الذكرى الـ48 لاستشهاده.وكان في استقبال والوفد: "اللقاء الديموقراطي" تيمور جنبلاط، السيدة نورا جنبلاط والسيدة داليا جنبلاط والنائبان مروان حماده وبلال ، وامين السر العام في الحزب التقدمي الاستراكي ظافر ناصر ووكيل داخلية الحزب الاشتراكي في الشوف عمر غنام ووكيل داخلية اقليم الخروب ميلار السيد وعدد من قيادات الاشتراكي.بعد الاستقبال واستراحة قصيرة في باحة قصر المختارة الخارجية، توجهت ووفد برفقتهم الى ضريح الشهيد كمال جنبلاط ورفيقيه، حيث تم وضع الورود على الأضرحة وقراءة الفاتحة.وقالت في ختام الزيارة: "يشرفنا ان نشارك الزعيم وليد بك جنبلاط ورئيس الحزب التقدمي الاشتراكي تيمور بك جنبلاط الذكرى الثامنة والأربعين لإغتيال الزعيم الوطني الكبير الشهيد كمال جنبلاط وان ننقل تقدير لصداقة المختارة الصادقة مع رفيق في حياته وبعد اغتياله". (الوكالة الوطنية)