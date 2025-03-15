نشاط برّي في عين التينة

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(الوكالة الوطنية)

استقبل مجلس النواب في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة، نواف سلام حيث جرى بحث لتطورات الأوضاع والمستجدات السياسية والميدانية على ضوء مواصلة اسرائيل خرقها لبنود وقف اطلاق النار والقرار 1701 . وتابع أيضاً المستجدات وشؤوناً متصلة بأوضاع الإتصالات خلال إستقباله وزير الإتصالات شارل الحاج.وكان قد استقبل هيئة الشراء العام في جان العلية حيث تناول اللقاء قانون الشراء العام وضرورة إصدار مراسيمه التطبيقية.