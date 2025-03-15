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لبنان
نشاط برّي في عين التينة
Lebanon 24
15-03-2025
|
09:47
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استقبل
رئيس
مجلس النواب
نبيه
بري
في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة،
رئيس
الحكومة
نواف سلام حيث جرى بحث لتطورات الأوضاع
العامة
والمستجدات السياسية والميدانية على ضوء مواصلة اسرائيل خرقها لبنود وقف اطلاق النار والقرار 1701 . وتابع
الرئيس
بري
أيضاً المستجدات وشؤوناً متصلة بأوضاع
قطاع
الإتصالات خلال إستقباله وزير الإتصالات شارل الحاج.
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وكان
رئيس
المجلس
قد استقبل
رئيس
هيئة الشراء العام في
لبنان
القاضي
جان العلية حيث تناول اللقاء قانون الشراء العام وضرورة إصدار مراسيمه التطبيقية.
(الوكالة الوطنية)
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