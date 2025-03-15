نقيب الصيادلة: مكافحة الدواء المهرّب والمخدرات أولى امتحانات الحكومة

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اعتبر نقيب صيادلة الدكتور جو سلوم في المؤتمر الذي انعقد في الصيادلة، والذي تمّ خلاله اطلاق حملة توعية ضد المخدرات تشمل الجامعات والمدارس، والاندية الليلية والمراكز ، بالاشتراك مع جمعية "جاد" ومسابقة .Miss Natural Beauty، انّ اوّل امتحانات الجديدة وعلامات نجاحها يكمن في التصدي لآفة المخدرات والكبتاغون التي تقضي على الشباب اللبناني، ورفع الغطاء عن كل من يقتل الشعب مهما علا شأنه، وكذلك عبر التصدي للدواء المهرّب والمنشطات وبيعها عبر مواقع التواصل الاجتماعي وغيرها من أمكنة غير شرعية".وأكّد ان "الصيادلة يلعبون دوراً أساسياً في الحفاظ على صحة المواطن، والحدّ من ظاهرة الادمان عبر ممارسة التوعية الاجتماعية في أماكن تواجدهم، والمراقبة والتشدّد في موضوع صرف ادوية الاعصاب والمهدئات في الصيدليات". (الوكالة الوطنية)