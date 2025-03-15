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لبنان

نقيب الصيادلة: مكافحة الدواء المهرّب والمخدرات أولى امتحانات الحكومة

Lebanon 24
15-03-2025 | 09:53
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اعتبر نقيب صيادلة لبنان الدكتور جو سلوم في المؤتمر الذي انعقد في نقابة الصيادلة، والذي تمّ  خلاله اطلاق حملة توعية ضد المخدرات تشمل الجامعات والمدارس، والاندية الليلية والمراكز الرياضية، بالاشتراك مع جمعية "جاد" ومسابقة .Miss Natural Beauty، انّ اوّل امتحانات الحكومة الجديدة وعلامات نجاحها يكمن في التصدي لآفة المخدرات والكبتاغون التي تقضي على الشباب اللبناني، ورفع الغطاء عن كل من يقتل الشعب مهما علا شأنه، وكذلك عبر التصدي للدواء المهرّب والمنشطات وبيعها عبر مواقع التواصل الاجتماعي وغيرها من أمكنة غير شرعية".
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وأكّد ان "الصيادلة يلعبون دوراً أساسياً في الحفاظ على صحة المواطن، والحدّ من ظاهرة الادمان عبر ممارسة التوعية الاجتماعية في أماكن تواجدهم، والمراقبة والتشدّد في موضوع صرف ادوية الاعصاب والمهدئات في الصيدليات". (الوكالة الوطنية)
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