سلام التقى بري في عين التينة.. وهذه الملفات تمّ بحثها

بحث في مقر الرئاسة الثانية في اليوم مع رئيس الحكومة نواف سلام في تطوّرات الأوضاع العامة والمستجدّات السياسية والميدانية، على ضوء مواصلة خرقها لبنود وقف إطلاق النار والقرار 1701.

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