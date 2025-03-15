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لبنان

سلام التقى بري في عين التينة.. وهذه الملفات تمّ بحثها

Lebanon 24
15-03-2025 | 11:01
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بحث رئيس مجلس النواب نبيه بري في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة اليوم السبت مع رئيس الحكومة نواف سلام في تطوّرات الأوضاع العامة والمستجدّات السياسية والميدانية، على ضوء مواصلة إسرائيل خرقها لبنود وقف إطلاق النار والقرار 1701.
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