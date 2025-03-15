شيخ العقل في ذكرى كمال جنبلاط: لتكن مناسبة لإحياء الروح الوطنية

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اعتبر شيخ العقل لطائفة الموحدين الدروز سامي ابي المنى، في بيان، أن "الذكرى الثامنة والأربعون لاستشهاد كمال جنبلاط على يد نظام الحقد والإجرام لها معانٍ عميقة، فهي الذكرى الأولى بعد سقوط القاتل، وبعد إلقاء القبض على الضابط المسؤول عن الاغتيال، ومن منّا لا يتذكّر تلك الصاعقة المدوّية التي ضربت والأمة في السادس عشر من آذار 1977. لذا يحقُّ لنا، وواجبٌ علينا أن نكون في المختارة إلى جانب العائلة الجنبلاطية العريقة، وإلى جانب رفاق القائد الشهيد المنتصرين لانتصار دمِ معلّمهم ومثلهم الأعلى، والمؤمنين بعدالة السماء وبغلبة وإزهاق الباطل ولو بعد حين. وإلى جانب جميع الوطنيين الملتزمين بتحقيق برنامج كمال جنبلاط الإصلاحي لقيام الدولة العادلة والحاضنة لجميع اللبنانيين".أضاف: "لقد حاولوا اغتيالَ الحلم والأمل وإرادةِ الشعب بتصفية القائد الملهم، لكنَّه كان أقوى من سيف المجرم ورصاصة الغدر، إذ هو فكرٌ ورمزٌ ونهجُ حياةٍ ونضال، وهو المتجذِّر في العقول والقلوب، كما الأرزُ والسنديانُ في جبال الشوف، فبقي نابضاً في قلب المختارة الأبيَّة، شامخاً شموخَ بني معروف الموحِّدين، حيَّاً في مسيرة التقدميين الوطنيين، خالداً خلود لبنان المتطلّع دوماً إلى بعين الأمل والإرادة".وختم: "فلتكنْ المناسبة محطةً لإحياء الروح في الشعب اللبنانيِّ المُعاني، ولنكنْ أهلاً لاستلهام ما كان يصبو إليه الشهيد، متطلعين معاً إلى روحية وطنية جامعة، ومجدِّدين الأملَ بالعمل مع قيامٍ عهدٍ واعدٍ وبدء مرحلةٍ جديدة من حياة والمنطقة. رحم الله الشهداء الأبرار وأبقى سالماً معافى واحداً موحَّدا".