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لبنان

في بلدتين جنوبيتين.. "مياه الجنوب" تعلن إنجاز أعمال الصيانة

Lebanon 24
15-03-2025 | 11:17
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 أعلنت مؤسسة مياه لبنان الجنوبي، في بيان، "تنفيذ وانجاز عدة اعمال صيانة في مدينة بنت جبيل وبلدة ميس الجبل، فبعد انجاز أعمال الصيانة لكافة أجهزة التحكم والتمديدات الكهربائية في محطة وادي السلوقي، التي كانت قد تضررت جراء العدوان الاسرائيلي على المنطقة، خضعت المحطة لعملية ضخ تجريبي وتم التأكد من وصول المياه الى خزان بلدة ميس الجبل ومدينة بنت جبيل والقرى الاخرى المستفيدة".
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وأشارت إلى أنه "تم لاحقاً ضخ المياه تجريبياً من خزانات ميس الجبل وبنت جبيل ومباشرة الى شبكة التوزيع للتأكد من وصول المياه الى الأحياء ومعالجة كافة اماكن تسرب المياه (التراويح) على الخطوط، والغاء الوصلات المنزلية للمنازل المدمرة، وتوصيل الخطوط للوحدات السكنية السليمة". وأضافت "ان المؤسسة سلمت عدداً اضافياً من خزانات المياه الكبيرة سعة 5000 ليتر بواقع 4 خزانات لبلدة ميس الجبل وقد تم توزيعها وتركيبها في الاحياء لتأمين المياه للمواطنين العائدين".

 
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