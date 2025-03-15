في بلدتين جنوبيتين.. "مياه الجنوب" تعلن إنجاز أعمال الصيانة

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وأشارت إلى أنه "تم لاحقاً ضخ المياه تجريبياً من خزانات ميس الجبل وبنت جبيل ومباشرة الى شبكة التوزيع للتأكد من وصول المياه الى الأحياء ومعالجة كافة اماكن تسرب المياه (التراويح) على الخطوط، والغاء الوصلات المنزلية للمنازل المدمرة، وتوصيل الخطوط للوحدات السكنية السليمة". وأضافت "ان سلمت عدداً اضافياً من خزانات المياه الكبيرة سعة 5000 ليتر بواقع 4 خزانات لبلدة ميس الجبل وقد تم توزيعها وتركيبها في الاحياء لتأمين المياه للمواطنين العائدين".