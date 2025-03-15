من مصلحة الليطاني.. توصيات ترشيد استخدام المياه للمشتركين في مشروع ري صيدا جزين

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وأشارت إلى أن "لبنان يعاني هذا العام من شح كبير في الأمطار مقارنة بالسنوات السابقة، مما ينذر بتهديدات متعددة للزراعة والبيئة. فالإنخفاض الكبير في معدلات المتساقطات هذا العام يعكس عجزاً كبيراً في المخزون المائي، ويؤدي إلى تراجع مستويات المياه في الينابيع والمياه الجوفية، والتي تعد مصادر أساسية للمياه في مشاريع الري التابعة للمصلحة لنهر الليطاني ومنها بركة أنان والتي هي المصدر الأساسي لتغذية مشروع ري صيدا - جزين.وشددت أنه " في ظل هذا الإجهاد المائي الكبير، أصبحت الحاجة ملحة لإيجاد حلول فعّالة لضمان استدامة الزراعة. لذا، بات من الضروري إصدار سلسلة من التوصيات التي تعزز التعاون بين المصلحة والمزارعين لتخطي هذه المرحلة الصعبة، وضمان حصول المزارعين على المياه بشكل عادل وتحقيق موسم ري ناجح".وتضمنت التوصيات المقترحة للمشتركين في مشروع ري صيدا - جزين:1 - متابعة أعمال الصيانة لكواسر الضغط والشبكات الرئيسية والفرعية ضمن مشروع ري صيدا - جزين، حيث أن هذه الأعمال تساهم في تحسين إستهلاك المياه وضمان وصولها إلى المشتركين بكفاءة وعدم هدرها.2 - على المزارعين ضرورة صيانة شبكاتهم الزراعية الخاصة بهم بشكل و التأكد من عدم وجود تسرب للمياه من هذه الشبكات.3 - ترشيد إستخدام المياه بالتعاون مع فريق المصلحة لنهر الليطاني ضمن برنامج ري بحيث تكون أوقات الري خلال الفترة الصباحية فجراً لغاية ما قبل الظهر، ومن العصر حتى المساء وتسكير المآخذ بعد إنتهاء عمليات الري لضمان عدم الهدر بالإضافة إلى تجنب إغراق البساتين بالمياه مما يؤدي إلى هدر كبير في الموارد، ويتضمن ذلك التأكد من أن كل مزارع يحصل على كفايته من المياه، مع منع تهريبها نحو السواقي والمجاري الشتوية.4 - إستخدام المياه فقط لأغراض الري ومنع استخدامها لغايات منزلية وأغراض أخرى غير الإستخدام الزراعي.5 - التقيد بالطرق المعتمدة للري من خلال المآخذ الموجودة على الشبكة.وختمت إن" الالتزام بهذه التوصيات يضمن حصول المزارعين على كفايتهم من المياه، ويسهم في تأمين موسم ري ناجح ومستدام، مما يعزز الإنتاجية ويقلل من الهدر في الموارد المائية"، معتبرة ان "التعاون المستمر بين المزارعين والمصلحة لنهر الليطاني يعد أساساً لتحقيق إستدامة الزراعة وحماية الموارد المائية".