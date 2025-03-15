دريان: نتمنى أن يستعيد لبنان عافيته الوطنية

وفي كلمة له خلال إفطار أقيم في دار الفتوى وحضره رئيس الجمهورية جوزاف عون وحشد من السياسيين، اليوم السبت
، قال دريان: "سعيدون أن نستقبلكم في دار الفتوى، دار المسلمين واللبنانيين جميعا . فأهلا بكم يا فخامة الرئيس ، صديقا كريما ، ورئيسا نعلق عليه آمال الخلاص والأمن والإستقرار والمحبة والسلام. ويسرنا أن نجدد معكم جميعا الاحتفال بهذه الليلة الرمضانية المباركة ، وقد بارك الله لبنان باستعادة العافية الوطنية
، التي تعزز سلامته ، وتعلي شأنه، وتضيء الطريق أمام دوره العربي
والإنساني ، وطنا للمحبة ، والعيش الوطني الواحد . وهو الدور الذي يكون به أو لا يكون . الدور الذي يجعل منه منارة من منارات الخير والعلم والأخوة الوطنية
. وبهذا الدور أيها الأعزاء ، يكون لبنان ، وبه نكون لبنانيين ، وبدونه نفتقد كلبنانيين وعربا مصدرا من مصادر الإشعاع الحضاري ، الذي يضيء العتمة في زوايا عوالم التخلف والتعصب واحتكار الحقيقة".
وقال: "فخامة الرئيس ، أصحاب الدولة ، الحضور الأكارم : من دار الفتوى ، انطلقت الثوابت الإسلامية الوطنية
، التي أكدت نهائية الوطن
اللبناني لجميع أبنائه ، وبوحدته وسيادته وعروبته . ومن هنا أيضا ، أكدت القمم الروحية الإسلامية – الإسلامية ، والإسلامية – المسيحية ، أننا كلبنانيين ، نكون معا أو لا نكون . ولقد أثبت اللبنانيون بانتخابكم رئيسا للبلاد، وتشكيل حكومة واعدة برئيسها ، ومؤتمنا على الدستور ووثيقة الطائف ، وقيما على الوحدة الوطنية
، أنهم يعرفون ماذا يريدون ، وأنهم يعرفون كيف يحسنون صنعا .. وكيف يحولون الأماني إلى وقائع. نعرف أن قيادة سفينة كانت على وشك الغرق ، ليس أمرا سهلا . ولكن بحكمة العقلاء وفي طليعتهم فخامتكم، ورئيسا مجلس النواب والوزراء ، والشخصيات اللبنانية الفاعلة ، والغيورة على مصلحة الوطن
سيبدأ في لبنان عهد مشرق في الإنقاذ والإصلاح ، فنحن ما عهدناك يا فخامة الرئيس إلا رجل المهمات الصعبة ، وفي المهمة الجليلة التي تتولاها اليوم مع الحكومة ورئيسها ، لن تكونوا وحدكم ، ويجب أن لا تكونوا . إن الشعب اللبناني جميعه معكم ، يشد أزركم ليحمي الوطن
بما يمثله من شعب ونبل وكرامة وعزة".
أضاف: "إن الإرادة الوطنية
الجامعة ، وتكاتف اللبنانيين ، كانا قادرين على تحقيق ما يصبو إليه اللبنانيون للخروج من النفق المظلم ، الذي كنا فيه ، إلى واحة النور والرخاء ، والرحمة والمحبة التي نتطلع إليها . نعرف أن عودة لبنان إلى ما كان عليه من ازدهار وتفوق ، ليس عملية سهلة ، ولكن في الوقت ذاته، ليست عملية مستحيلة . فالإرادة اللبنانية الجامعة ، تتخطى الصعاب . حدث ذلك في السابق ، في عهود وحكومات سابقة ، ونريده أن يحدث اليوم أيضا ، معكم ومع حكومتكم . لنكن مع إشراقة المرحلة الجديدة ، يدا واحدة في سبيل استعادة لبنان دوره العربي
والحضاري في هذا الشرق ، ورسالته الوطنية
الجامعة ، والعيش المشترك ، الذي نحتاج إليه جميعا .. وتحتاج إليه دول المنطقة وشعوبها ، بل العالم أجمع".
وختم دريان: "بهذه الرسالة الوطنية
نكون .. ويجب أن نكون . آمالنا كبيرة ، وعلى قدر أهل العزم تأتي العزائم . وفقكم الله صاحب الفخامة ، وصاحبي الدولة ، وكل مخلص لبناء الوطن
، وبسط سيادته على كامل أرضه ، وتحرير ما تبقى من أراضيه من العدو الصهيوني ، وهي مسؤولية الدولة بجيشها وقواها الأمنية كافة ، بالتعاون مع الأشقاء العرب والأصدقاء .. وفقكم الله في خدمة الوطن
والمواطنين، ليبقى لبنان سيدا حرا عربيا مستقلا في قراره، بعيدا عن التجاذبات والمحاور الإقليمية والدولية . أجدد الترحيب بكم جميعا في داركم ، دار الفتوى، داعيا الله لكم بالخير والتوفيق . والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته".
يشار إلى أن الإفطار شهد مشاركة السادة التالية أسماؤهم: رئيس مجلس النواب نبيه بري، ورئيس مجلس الوزراء نواف سلام، ونائب رئيس مجلس النواب الياس بو صعب، ونائب رئيس مجلس الوزراء طارق متري، ورؤساء الطوائف الروحية: البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي، نائب رئيس المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى العلامة الشيخ علي الخطيب، شيخ عقل طائفة الموحدين الدروز الشيخ سامي ابي المنى، رئيس الطائفة العلوية الشيخ علي قدور، بطريرك انطاكية وسائر المشرق للروم الأرثوذكس يوحنا العاشر اليازجي، بطريرك انطاكية وسائر المشرق للسريان الأرثوذكس مار اغناطيوس افرام الثاني، بطريرك السريان الكاثوليك الانطاكي مار اغناطيوس يوسف الثالث يونان، كاثوليكوس الامن الأرثوذكس آرام الأول كيشيشيان، رؤساء الجمهورية السابقون: امين الجميل، العماد ميشال سليمان، العماد ميشال عون، رؤساء الحكومات السابقون: نجيب ميقاتي، فؤاد السنيورة، تمام سلام، حسان دياب، السفير البابوي المونسنيور بابلو بورجيا، والسفراء: وليد البخاري، الشيخ سعود بن عبد
الرحمن آل ثاني، هيرفيه ماغرو، اشرف دبور، محمد اكرين، عبد
الله الدعيس، سلمان اطهر، وليد الحديد، احمد بن محمد السعيدي، بوراوي الامام، آرزي مآت يعقوب، القائم بالاعمال الاماراتي فهد الكعبي، قائد الجيش العماد رودولف هيكل، مدير عام قوى الامن الداخلي اللواء رائد عبد
الله، مدير عام الامن العام اللواء حسن شقير، مدير عام امن الدولة اللواء ادكار لاوندس، ووزراء حاليون وسابقون، ونواب حاليون وسابقون، ورئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل، ورئيس حزب الكتائب النائب سامي الجميل، ورئيس الحزب التقدمي الاشتراكي النائب تيمور جنبلاط، ورئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع، وامين عام تيار المستقبل احمد الحريري، ورجال دين مسلمون ومسيحيون، وعدد من القضاة، ورؤساء نقابات اتحادية وعمالية وإعلامية واقتصادية واجتماعية، وفاعليات سياسية وحزبية وعسكرية وطبية.