دريان: نتمنى أن يستعيد لبنان عافيته الوطنية

تمنى مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ اللطيف دريان أن "يستعيد لبنان العافية التي تعزز سلامته وتُعلي شأنه ودوره والوطني".

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وفي كلمة له خلال إفطار أقيم في دار الفتوى وحضره رئيس الجمهورية جوزاف عون وحشد من السياسيين، اليوم ، قال دريان: "سعيدون أن نستقبلكم في دار الفتوى، دار المسلمين واللبنانيين جميعا . فأهلا بكم يا فخامة الرئيس ، صديقا كريما ، ورئيسا نعلق عليه آمال الخلاص والأمن والإستقرار والمحبة والسلام. ويسرنا أن نجدد معكم جميعا الاحتفال بهذه الليلة الرمضانية المباركة ، وقد بارك الله لبنان باستعادة العافية ، التي تعزز سلامته ، وتعلي شأنه، وتضيء الطريق أمام دوره والإنساني ، وطنا للمحبة ، والعيش الوطني الواحد . وهو الدور الذي يكون به أو لا يكون . الدور الذي يجعل منه منارة من منارات الخير والعلم والأخوة . وبهذا الدور أيها الأعزاء ، يكون لبنان ، وبه نكون لبنانيين ، وبدونه نفتقد كلبنانيين وعربا مصدرا من مصادر الإشعاع الحضاري ، الذي يضيء العتمة في زوايا عوالم التخلف والتعصب واحتكار الحقيقة".



وقال: "فخامة الرئيس ، أصحاب الدولة ، الحضور الأكارم : من دار الفتوى ، انطلقت الثوابت الإسلامية ، التي أكدت نهائية اللبناني لجميع أبنائه ، وبوحدته وسيادته وعروبته . ومن هنا أيضا ، أكدت القمم الروحية الإسلامية – الإسلامية ، والإسلامية – المسيحية ، أننا كلبنانيين ، نكون معا أو لا نكون . ولقد أثبت اللبنانيون بانتخابكم رئيسا للبلاد، وتشكيل حكومة واعدة برئيسها ، ومؤتمنا على الدستور ووثيقة الطائف ، وقيما على الوحدة ، أنهم يعرفون ماذا يريدون ، وأنهم يعرفون كيف يحسنون صنعا .. وكيف يحولون الأماني إلى وقائع. نعرف أن قيادة سفينة كانت على وشك الغرق ، ليس أمرا سهلا . ولكن بحكمة العقلاء وفي طليعتهم فخامتكم، ورئيسا مجلس النواب والوزراء ، والشخصيات اللبنانية الفاعلة ، والغيورة على مصلحة سيبدأ في لبنان عهد مشرق في الإنقاذ والإصلاح ، فنحن ما عهدناك يا فخامة الرئيس إلا رجل المهمات الصعبة ، وفي المهمة الجليلة التي تتولاها اليوم مع الحكومة ورئيسها ، لن تكونوا وحدكم ، ويجب أن لا تكونوا . إن الشعب اللبناني جميعه معكم ، يشد أزركم ليحمي بما يمثله من شعب ونبل وكرامة وعزة".





أضاف: "إن الإرادة الجامعة ، وتكاتف اللبنانيين ، كانا قادرين على تحقيق ما يصبو إليه اللبنانيون للخروج من النفق المظلم ، الذي كنا فيه ، إلى واحة النور والرخاء ، والرحمة والمحبة التي نتطلع إليها . نعرف أن عودة لبنان إلى ما كان عليه من ازدهار وتفوق ، ليس عملية سهلة ، ولكن في الوقت ذاته، ليست عملية مستحيلة . فالإرادة اللبنانية الجامعة ، تتخطى الصعاب . حدث ذلك في السابق ، في عهود وحكومات سابقة ، ونريده أن يحدث اليوم أيضا ، معكم ومع حكومتكم . لنكن مع إشراقة المرحلة الجديدة ، يدا واحدة في سبيل استعادة لبنان دوره والحضاري في هذا الشرق ، ورسالته الجامعة ، والعيش المشترك ، الذي نحتاج إليه جميعا .. وتحتاج إليه دول المنطقة وشعوبها ، بل العالم أجمع".





وختم دريان: "بهذه الرسالة نكون .. ويجب أن نكون . آمالنا كبيرة ، وعلى قدر أهل العزم تأتي العزائم . وفقكم الله صاحب الفخامة ، وصاحبي الدولة ، وكل مخلص لبناء ، وبسط سيادته على كامل أرضه ، وتحرير ما تبقى من أراضيه من العدو الصهيوني ، وهي مسؤولية الدولة بجيشها وقواها الأمنية كافة ، بالتعاون مع الأشقاء العرب والأصدقاء .. وفقكم الله في خدمة والمواطنين، ليبقى لبنان سيدا حرا عربيا مستقلا في قراره، بعيدا عن التجاذبات والمحاور الإقليمية والدولية . أجدد الترحيب بكم جميعا في داركم ، دار الفتوى، داعيا الله لكم بالخير والتوفيق . والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته".