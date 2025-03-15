الراعي: من المهم أن يعترف المجتمع الدولي بسيادة لبنان وحياده

اجتمع المستشار الأكبر لمنظمة مالطا ذات السيادة ريكاردو باتيرنو دي مونتيكوبو بالبطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي في بكركي، وذلك في اليوم الأخير من زيارته للبنان.

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وفي بيان للمنظمة، أكد البطريرك الراعي خلال اللقاء أهمية اعتراف المجتمع الدولي بسيادة لبنان وحياده، بينما جدد المستشار الأكبر دعم منظّمة مالطا ذات السيادة الكامل في مرحلة التعافي هذه.

كذلك، قال الراعي إن "رئيس الجمهورية جوزاف عون، ومعه رئيس الوزراء نواف سلام والحكومة، يحظون بثقة جميع اللبنانيين"، وأضاف: "مهمتهم ليست سهلة، لكننا جميعاً نثق بقدرتهم على القيام بما هو ضروري لبدء إعادة بناء البلاد، وإجراء إصلاحات جديدة، وإنعاش الاقتصاد".

وكان المستشار الأكبر زار أمس منطقة البقاع ، كما زار المركز الطبي النقال في كفريا، الذي يخدم الفئات الأكثر ضعفًا، ثم انتقل إلى مركز كفريا الصحي الاجتماعي، الذي تديره منظمة مالطا لبنان بالتعاون مع "راهبات المحبّة البزانسون".

وقد أصبح المركز ركناً أساسياً في هذه المنطقة، حيث يتعايش أبناء المجتمع المحلي من مختلف الطوائف جنباً إلى جنب.



وبعد الظهر، زار المستشار الأكبر المركز الزراعي الإنساني التابع لمنظّمة مالطا في البقاع ، وشارك في مباركة وحدات التسميد الجديدة، برفقة وزير الزراعة اللبناني نزار هاني.

وأكد هاني "أهمية توفير الشتلات الكافية للمزارعين لأنها تحدٍّ يومي يواجهونه"، وهنأ "المركز الزراعي الإنساني التابع لمنظمة مالطا لبنان على خدماته في هذا المجال"، مؤكدًا "أهمية السماد الصديق للبيئة الذي سيحل محل المواد الكيميائية في التربة الزراعية".



في حديثه إلى ممثلي مختلف الطوائف الدينية، أكد المستشار الأكبر أن "للزراعة دوراً أساسياً في حياة المجتمعات"، وأضاف: "لذلك، فإن دعم هذا المشروع المبتكر يُمكّن منظمة مالطا من معالجة العديد من القضايا الإنسانية: انعدام الأمن الغذائي، والفقر، والتدهور البيئي، والإقصاء الاجتماعي. كذلك، أتيحت لي الفرصة لأرى بأم عيني هذين اليومين، فإن منظمة مالطا لبنان ملتزمة التزاماً كبيراً بالقطاعين الصحي والاجتماعي. إن الصلاة المشتركة بين الأديان التي أقمناها هي شهادة على أن لبنان بلد عظيم، وعلى الجميع، بغض النظر عن معتقداتهم، أن يعملوا معاً. أؤكد لكم شخصياً، باسم منظمة مالطا ذات السيادة، أننا إلى جانبكم في مسيرة التعافي هذه ونحو السلام".



وأشار رئيس منظّمة مالطا لبنان مروان صحناوي إلى أن "التزام منظمة مالطا الراسخ بالدفاع عن مبادئ الكرامة والأمل والتعايش قد وجه أعمالها لتوسيع نطاقها إلى ما هو أبعد من الرعاية الصحية والاجتماعية، والاتجاه نحو الزراعة"، وقال: "أردنا تقديم برامج مستدامة من شأنها مساعدة جميع المزارعين على التجذر في أراضيهم".