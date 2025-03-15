أبو فاعور: على الحكومة إلغاء الاتفاقيات الموقعة مع النظام السوري السابق

دعا عضو كتلة "اللقاء الديموقراطي" وائل أبو فاعور، الحكومة اللبنانية إلى "إلغاء الاتفاقيات الموقعة مع النظام السابق في ، والى الغاء التعاون والتنسيق الموقعة التي كانت إذعان لضم لبنان الى البعث الأسدي"، آملاً أن "تطوي صفحة العلاقة مع نظام الهيمنة السابق".

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كلام أبو فاعور جاء خلال مهرجان سياسي حاشد أقامته داخلية البقاع الجنوبي في الحزب التقدمي الاشتراكي في مركز كمال جنبلاط الثقافي الاجتماعي في راشيا لمناسبة ذكرى استشهاد المعلم كمال جنبلاط.



واعتبر أن "سوريا الجديدة هي التي يجب أن ننفتح عليها ولا مبرر ولا ذريعة للحكم الجديد الناشىء وللحكومة في لبنان أن تتلكأ أو تتردد في فتح افضل الصفحات مع الحكم في سوريا"، مشدداً على أن "استقرار وهدوء هو استقرار وهدوء لبنان، وحريّة وديموقراطية هي حرية وديموقراطية لبنان"، وأضاف: "إن فكرة كمال جنبلاط انتصرت، ولكن مشروع كمال جنبلاط يجب أن ينتصر، ومشروع الاصلاح والتغيير الديمقراطي الذي استشهد من أجله كمال جنبلاط يجب أن ينتصر".