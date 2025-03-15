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لبنان

أبو فاعور: على الحكومة إلغاء الاتفاقيات الموقعة مع النظام السوري السابق

Lebanon 24
15-03-2025 | 13:49
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دعا عضو كتلة "اللقاء الديموقراطي" النائب وائل أبو فاعور، الحكومة اللبنانية إلى "إلغاء الاتفاقيات الموقعة مع النظام السابق في سوريا، والى الغاء اتفاقية التعاون والتنسيق الموقعة التي كانت اتفاقية إذعان لضم لبنان الى سوريا البعث الأسدي"، آملاً أن "تطوي صفحة العلاقة مع نظام الهيمنة السابق".
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كلام النائب أبو فاعور جاء خلال مهرجان سياسي حاشد أقامته وكالة داخلية البقاع الجنوبي في الحزب التقدمي الاشتراكي في مركز كمال جنبلاط الثقافي الاجتماعي في راشيا لمناسبة ذكرى استشهاد المعلم كمال جنبلاط.
 
 
 
واعتبر أن "سوريا الجديدة هي سوريا التي يجب أن ننفتح عليها ولا مبرر ولا ذريعة للحكم الجديد الناشىء وللحكومة في لبنان أن تتلكأ أو تتردد في فتح افضل الصفحات مع الحكم في سوريا"، مشدداً على أن "استقرار وهدوء سوريا هو استقرار وهدوء لبنان، وحريّة وديموقراطية سوريا هي حرية وديموقراطية لبنان"، وأضاف: "إن فكرة كمال جنبلاط انتصرت، ولكن مشروع كمال جنبلاط يجب أن ينتصر، ومشروع الاصلاح والتغيير الديمقراطي الذي استشهد من أجله كمال جنبلاط يجب أن ينتصر".
 
 
 
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