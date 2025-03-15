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لبنان
عملية اختلاس ضخمة في لبنان.. الضحية "طبيب معروف"!
خاص "لبنان 24"
|
Lebanon 24
15-03-2025
|
14:24
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يتابع
القضاء
اللبناني تحقيقاته في قضية اختلاس أموال داخل أحد المصارف في كسروان فيما تبين أنَّ المتورطة الأساس فيها هي مديرة فرع تُدعى "ك.ف".
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وتقول المعلومات إن السيدة المذكورة اختلست أموالاً بملايين الدولارات من عدة زبائن بينهم طبيب معروف وذلك قبل أن تفر إلى جهةٍ مجهولة.
المصادر تقول إن السيدة اختلست من حساب الطبيب نحو 6 مليون
دولار
، فيما تتحدّث المعلومات عن أن الاختلاسات طالت حسابات مختلفة وذلك من خلال عمليات تزوير.
ووفقاً للمصادر، فإن قيمة المبالغ المختلسة ناهز الـ10 مليون
دولار
من خلال عمليات مُختلفة.
المصدر:
خاص "لبنان 24"
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