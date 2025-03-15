عملية اختلاس ضخمة في لبنان.. الضحية "طبيب معروف"!

يتابع اللبناني تحقيقاته في قضية اختلاس أموال داخل أحد المصارف في كسروان فيما تبين أنَّ المتورطة الأساس فيها هي مديرة فرع تُدعى "ك.ف".

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وتقول المعلومات إن السيدة المذكورة اختلست أموالاً بملايين الدولارات من عدة زبائن بينهم طبيب معروف وذلك قبل أن تفر إلى جهةٍ مجهولة.

المصادر تقول إن السيدة اختلست من حساب الطبيب نحو 6 مليون ، فيما تتحدّث المعلومات عن أن الاختلاسات طالت حسابات مختلفة وذلك من خلال عمليات تزوير.

ووفقاً للمصادر، فإن قيمة المبالغ المختلسة ناهز الـ10 مليون من خلال عمليات مُختلفة.