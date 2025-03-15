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لبنان
في البقاع.. رصاصات تطالُ سورياً!
Lebanon 24
15-03-2025
|
15:53
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أقدم
المدعو "م.ش." من بلدة
بوداي
- شرق
لبنان
، على إطلاق النار باتجاه السوري "م.أ ن."، ما أسفر عن إصابته في قدمه.
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وعلى الأثر، جرى نقل الجريح إلى إحدى المستشفيات في المنطقة فيما باشرت
القوى
الأمنية تحقيقاتها بالحادثة.
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