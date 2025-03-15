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لبنان

في البقاع.. رصاصات تطالُ سورياً!

Lebanon 24
15-03-2025 | 15:53
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أقدم المدعو "م.ش." من بلدة بوداي - شرق لبنان، على إطلاق النار باتجاه السوري "م.أ ن."، ما أسفر عن إصابته في قدمه.
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وعلى الأثر، جرى نقل الجريح إلى إحدى المستشفيات في المنطقة فيما باشرت القوى الأمنية تحقيقاتها بالحادثة.
 
 
 
 
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