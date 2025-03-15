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لبنان

الدفاع المدني ينتشل أشلاء شهيدين في ميس الجبل

Lebanon 24
15-03-2025 | 15:56
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أعلنت المديرية العامة للدفاع المدني، اليوم السبت، انتشال أشلاء شهيدين في بلدة ميس الجبل - جنوب لبنان.
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وذكرت المديرية أنه جرى نقل الأشلاء المُنتشلة إلى مستشفى صلاح غندور لإجراء الفحوصات الطبية والقانونية اللازمة، بما في ذلك فحوصات الحمض النووي (DNA)، تحت إشراف الجهات المختصة لتحديد هويات الشهداء.
 
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