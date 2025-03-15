الدفاع المدني ينتشل أشلاء شهيدين في ميس الجبل

أعلنت للدفاع المدني، اليوم ، انتشال أشلاء شهيدين في بلدة ميس - جنوب .

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وذكرت المديرية أنه جرى نقل الأشلاء المُنتشلة إلى صلاح غندور لإجراء الفحوصات الطبية والقانونية اللازمة، بما في ذلك فحوصات الحمض النووي (DNA)، تحت إشراف الجهات المختصة لتحديد هويات .