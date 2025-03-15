آخر خبر من الجنوب.. جنود إسرائيليون يدخلون العديسة

أفادت المعلومات بأنّ قوات العدو نفذت، مساء اليوم ، توغلاً عسكرياً داخل بلدة العديسة - .

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وقالت المصادر إنَّ الإسرائيليين وصلوا إلى ساحة المسجد المدمر وذلك بعدما عبروا من مستوطنة مسكفعام عبر خلة المحافر وذلك بحماية من دبابة ميركافا.

كذلك، أوضحت المعلومات أن القوة الإسرائيلية تقدمت أيضاً باتجاه العديسة - رب ثلاثين - .