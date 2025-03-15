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لبنان

آخر خبر من الجنوب.. جنود إسرائيليون يدخلون العديسة

Lebanon 24
15-03-2025 | 16:33
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أفادت المعلومات بأنّ قوات العدو الإسرائيلي نفذت، مساء اليوم السبت، توغلاً عسكرياً داخل بلدة العديسة - جنوب لبنان.
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وقالت المصادر إنَّ الجنود الإسرائيليين وصلوا إلى ساحة المسجد المدمر وذلك بعدما عبروا من مستوطنة مسكفعام عبر خلة المحافر وذلك بحماية من دبابة ميركافا.
 
 
كذلك، أوضحت المعلومات أن القوة الإسرائيلية تقدمت أيضاً باتجاه مثلث العديسة - رب ثلاثين - الطيبة.
 
 
 
 
 
 

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