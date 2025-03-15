عن الـ100 دولار في لبنان.. خبرٌ جديد!

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لبنان

عن الـ"100 دولار" في لبنان.. خبرٌ جديد

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
15-03-2025 | 16:55
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تلقت مصارف مؤخراً مراجعات من مواطنين تُفيد بأن بعض أوراق الـ100 دولار التي يتم سحبها من الصرافات الآلية، لا يمكن إيداعها مُجدداً ضمن الحسابات الدولارية، علماً أن تلك الأوراق جيدة وسليمة.
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وما يتبين هو أن تلك الأوراق النقدية صحيحة وغير مزورة، لكن بعض الصرافات الآلية لا تقبلها بسهولة وذلك بسبب ثغرة ما.
 
ويضطر مواطنون كثر لإيداع دولارات وأموال ضمن حساباتهم الجارية لإجراء مدفوعات أو تحويلات، فيما تتقاضى المصارف عمولة بالدولار عن كل عملية إيداع نقدي.
المصدر: خاص "لبنان 24"
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