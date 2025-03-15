أحمد الحريري: بين 14 شباط و16 آذار تاريخٌ مكتوب بدم الشهادة من أجل لبنان

كتب الأمين العام لـ"تيار المستقبل" أحمد على منصة "اكس"، في الذكرى الـ48 لاستشهاد كمال جنبلاط:

Advertisement



"بين 14 شباط و16 آذار .. تاريخٌ مكتوب بدم الشهادة من أجل لبنان، من الرئيس الشهيد ‎رفيق إلى المعلم الشهيد كمال جنبلاط، وحاضرٌ على أصالة من حمل أماناتهما الكبيرة، الرئيس سعد والزعيم ‎وليد جنبلاط، وصانها في أصعب الأيام.



وما بين التاريخ والحاضر .. أيامٌ مباركة نشهد فيها على تجلي العدالة الإلهية، بالسقوط المدوي لنظام القتل الأسدي، وبقبض أحرار على أحد مجرمي النظام الذي اغتال جنبلاط، ومستقبلٌ ننتظر أن نشهد فيه، بإذن الله، على انكشاف دور النظام البائد في اغتيال ، بهمة الادارة الجديدة بقيادة الرئيس أحمد ، كي يكتمل مشهد الحقيقة".