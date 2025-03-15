بلدية حولا دانت الاعتداءت الإسرائيليّة على قسم كبير من أراضيها

دانت بلدية حولا "الاعتداءت الإسرائيليّة المستمرّة، والّتي طالت قسماً كبيراً من أراضي بلدة حولا، تحديداً في القسم الشّرقيّ من البلدة حيث يقوم جنود العدوّ بحفر خندق طويل من الطّريق باتّجاه موقع العبّاد".

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وقالت البلدية إنه "بهذا الأمر، يكون العدوّ قد احتلّ منطقة خارج النّقاط الخمس، بحيث تصبح المساحة الممتدّة من موقع العبّاد وحتّى الموقع المستحدث على حولا - مركبا أراض محتلّة".



ودانت بلديّة حولا بصفتها الرّسميّة وباسم أبناء البلدة جميعًا "هذا الاعتداء السّافر"، وناشدت "جميع المسؤولين والمعنيّين في الدّولة اللّبنانيّة التّحرّك الفوريّ بهدف الضّغط على منظّمة الأمم المتّحدة واللّجنة الخماسيّة المسؤولة عن على تنفيذ القرار 1701 لمنع هذا العدوان وإعادة المُعتدى عليها" .