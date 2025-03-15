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لبنان

بلدية حولا دانت الاعتداءت الإسرائيليّة على قسم كبير من أراضيها

Lebanon 24
15-03-2025 | 17:54
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دانت بلدية حولا  "الاعتداءت الإسرائيليّة المستمرّة، والّتي طالت قسماً كبيراً من أراضي بلدة حولا، تحديداً في القسم الشّرقيّ من البلدة حيث يقوم جنود العدوّ بحفر خندق طويل من الطّريق باتّجاه موقع العبّاد".
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وقالت البلدية إنه "بهذا الأمر، يكون العدوّ الإسرائيلي قد احتلّ منطقة خارج النّقاط الخمس، بحيث تصبح كامل المساحة الممتدّة من موقع العبّاد وحتّى الموقع المستحدث على طريق حولا - مركبا أراض محتلّة".

ودانت بلديّة حولا بصفتها الرّسميّة وباسم أبناء البلدة جميعًا "هذا الاعتداء السّافر"، وناشدت "جميع المسؤولين والمعنيّين في الدّولة اللّبنانيّة التّحرّك الفوريّ بهدف الضّغط على منظّمة الأمم المتّحدة واللّجنة الخماسيّة المسؤولة عن الإشراف على تنفيذ القرار 1701 لمنع هذا العدوان وإعادة الأراضي المُعتدى عليها" .
 
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