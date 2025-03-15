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لبنان

فجر اليوم.. غارة إسرائيلية على ياطر في الجنوب وسقوط شهيد

Lebanon 24
15-03-2025 | 23:57
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استهدفت طائرة مُسيرة إسرائيلية، فجر اليوم الأحد، سيارة رُباعية الدفع في بلدة ياطر - جنوب لبنان.
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وذكرت المعلومات أن الغارة أسفرت عن سقوط شهيد وجريحين.
 
 
وتأتي هذه الغارة بعد ساعات من استهداف طائرة إسرائيلية لسيارة في بلدة برج الملوك - جنوب لبنان، ما أسفر عن استشهاد شخص يدعى محمد علي خليل داوود شيت.
 
 

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