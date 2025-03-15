فجر اليوم.. غارة إسرائيلية على ياطر في الجنوب وسقوط شهيد

استهدفت طائرة مُسيرة إسرائيلية، فجر اليوم الأحد، سيارة رُباعية الدفع في بلدة ياطر - .

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وذكرت المعلومات أن الغارة أسفرت عن سقوط وجريحين.

وتأتي هذه الغارة بعد ساعات من استهداف طائرة إسرائيلية لسيارة في بلدة برج - ، ما أسفر عن استشهاد شخص يدعى محمد داوود شيت.